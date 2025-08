Strategische Investitionen, die Leben retten

Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr systematisch zu verhindern, hat für die Europäische Investitionsbank Priorität. Das steht schon in ihren Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen. Die Bank hat das Thema Sicherheit in all ihren Verkehrsprojekten verankert und macht so Verkehrsnetze weltweit sicherer.

Darüber hinaus engagiert sich die Europäische Investitionsbank in einer Reihe von Initiativen, die Investitionen in die Verkehrssicherheit mobilisieren wollen. Darunter fallen zum Beispiel die Safer Transport Platform – Road Safety Advisory, eine im März 2019 mit der Europäischen Kommission gestartete Initiative, und die Kooperation mit den Road Assessment Programmes (RAP), die bis 2030 die Zahl der weltweiten Verkehrstoten von rund 1,35 Millionen pro Jahr halbieren wollen.