© webalkans.eu Adnan Šteta, Verkehrsminister des Kantons Sarajevo

„Wir mussten etwas gegen die Luftverschmutzung in der Stadt tun“, erklärt Adnan Šteta, Verkehrsminister des Kantons Sarajevo. „Das ist der Hauptgrund für das Modernisierungsprojekt. Mit dem neuen Liniennetz und Wagen neuester Technologie steigern wir die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Dadurch haben wir weniger Staus, und Sarajevo wird sauberer und grüner.“

Das Projekt trägt zur EU-Strategie für den westlichen Balkan bei und zu den Klimazielen der Europäischen Investitionsbank für die Region.

„Die Coronakrise hat unsere Prioritäten als Bank der EU verändert: Wir müssen einen grünen Wiederaufbau nach der Pandemie sicherstellen“, meint Lilyana Pavlova, die als EIB-Vizepräsidentin die Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan führt. „Nachhaltige Mobilität ist ein Schritt in die richtige Richtung. Entsprechend freut uns diese Finanzierung für eine so wichtige Investition in der Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas. Die Stadt kann sich so an den Klimawandel anpassen und seine Folgen abfedern.”

Nachhaltige und intelligente Mobilität für den Bedarf von morgen

Ihre Jungfernfahrt hatte die Straßenbahn Sarajevo am Neujahrstag 1885 – damals noch als Teststrecke der österreichisch-ungarischen Verwaltung, bevor die neue Technik in Wien eingeführt wurde. Den Sicherheitstests für die Prototypen der neuartigen Stromversorgung und Beförderungsmittel ist es zu verdanken, dass Sarajevo noch vor der Hauptstadt des Kaiserreichs und vielen anderen Städten Europas Straßenbeleuchtung und ein Straßenbahnnetz hatte. Das Netz überdauerte mehr als ein Jahrhundert und sogar zwei Weltkriege.