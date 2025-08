Lange Fahrzeugschlangen und genervte Fahrer sind am Grenzübergang Gradiška zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien an der Tagesordnung. Besonders schwierig ist die Lage für Lkw-Fahrer, die oft bis zu acht Stunden an der Grenze warten. Das führt zu Verzögerungen bei der Lieferung von Waren und Rohstoffen und belastet das Wirtschaftswachstum.

Ein neuer Grenzübergang und eine Brücke in Gradiška sollen das ändern. Die Europäische Union unterstützt das Projekt mit Finanzhilfen von 3,15 Millionen Euro, und von der Europäischen Investitionsbank kommt ein Darlehen von 65 Millionen Euro, das auch den Bau eines Autobahnabschnitts zwischen Banja Luka und Gradiška abdeckt, der bereits 2011 fertiggestellt wurde. Der neue Grenzübergang bindet die Route 2a über den Korridor Vc an das transeuropäische Kernnetz an und bringt enorme Vorteile für die lokale Wirtschaft. Durch die 430 Meter lange Brücke über den Grenzfluss Save, die im Frühjahr 2022 fertig werden soll, wird die Wartezeit an der Grenze auf der Route 2a stark verkürzt. Die Route 2a führt auf einer Länge von 239 Kilometern von Lašva (Zenica) über Banja Luka in Bosnien und Herzegowina nach Okučani in Kroatien.

„Wir warten fünf, sechs, sieben, manchmal acht Stunden am Grenzübergang“, sagt Lkw-Fahrer Teran Mušinovič, der diese Strecke häufig fährt. „Ich denke, dass die Schlange kürzer wird und die Einreise in die EU schneller geht, wenn der neue Übergang fertig ist.“

Über den neuen Grenzübergang Bosnien–Kroatien schneller in die EU

Wer derzeit über die Grenze will, muss noch zwei Kilometer lang durch das Stadtgebiet von Gradiška fahren, was Staus und Luftverschmutzung verursacht. Das wird in Zukunft besser, denn die neuen Grenzanlagen liegen außerhalb des Stadtgebiets, etwa drei Kilometer westlich des bestehenden Übergangs.

Für die Wirtschaft und die Menschen in beiden Ländern bringt das Projekt noch weitere Vorteile.

„Die Schnellstraße nach Europa erleichtert die Fahrt nach Kroatien“, so Marko Lovrić, der als Ingenieur am Bau der Gradiška-Brücke beteiligt ist. „Der Waren- und Personenverkehr wird deutlich zunehmen, vor allem, weil der Grenzübergang bisher im Stadtzentrum lag, was zu langen Staus und Wartezeiten bei der Einreise sowohl nach Bosnien und Herzegowina als auch nach Kroatien führte.“

„Der Bau einer neuen Straße zum Grenzübergang mit einer direkten Autobahnanbindung wird den Waren- und Personenverkehr beschleunigen. Das verbessert die Verkehrsanbindung und auch die Beziehungen zwischen beiden Ländern.“