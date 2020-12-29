© WBIF

Darlehen beschleunigt Bauarbeiten am Korridor Vc und fördert sozioökonomische Erholung in Bosnien und Herzegowina

EIB hat insgesamt über 1 Milliarde Euro für den Bau des Korridors Vc zugesagt

Moderne Autobahn bietet 1,5 Millionen Menschen mehr Verkehrssicherheit, Funktionalität und Mobilität

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 340 Millionen Euro für den Bau eines 36 Kilometer langen Autobahnabschnitts zwischen Poprikuše und Medakovo in Bosnien und Herzegowina vergeben. Als Teil des Korridors Vc, einer wichtigen Verbindung innerhalb des Landes, wird die Strecke auch von der EBWE und mit Zuschüssen der Europäischen Union unterstützt. Die Investition schafft neue Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten in Bosnien und Herzegowina und fördert die regionale Integration.

Mit dem neuen Darlehen für den Korridor Vc setzt die EIB ihre Hilfe für die zentrale Route des paneuropäischen Netzes fort, die den Hafen von Ploče in Kroatien über Bosnien und Herzegowina mit Ungarn verbindet. Bislang hat die Bank der EU eine Milliarde Euro für den Bau der 155 Kilometer langen Autobahn auf dem bosnisch-herzegowinischen Abschnitt des Korridors bereitgestellt. Das moderne Verkehrsnetz dürfte 1,5 Millionen Menschen das Pendeln zum Arbeitsplatz erleichtern, die Straßenverkehrssicherheit verbessern und der regionalen Zusammenarbeit zugutekommen.

Im Rahmen ihrer Sondermaßnahmen als Antwort auf Covid-19 erhöht die EIB die Finanzierung auf 90 Prozent der Gesamtkosten, um die Durchführung des Projekts voranzutreiben.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Die EIB bietet kontinuierliche Unterstützung für eine moderne Autobahn entlang des Verkehrskorridors Vc in Bosnien und Herzegowina. Moderne, sichere Straßen und bessere Verkehrsanbindungen sind für die Wirtschaft, den Handel und den regionalen Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung – und ein wichtiger Faktor für weitere ausländische Investitionen. Das Darlehen hilft, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, und fördert Bosnien und Herzegowinas Erholung nach der Coronapandemie sowie die Marktintegration auf regionaler und europäischer Ebene.“

Botschafter Johann Sattler, Leiter der EU-Delegation und EU-Sonderbeauftragter in Bosnien und Herzegowina: „Ich freue mich, dass die Finanzierung eines weiteren Abschnitts des Korridors Vc dank der Anstrengungen der EIB und Bosnien und Herzegowinas jetzt gesichert ist. Die Investition der EIB bringt uns dem Ziel des Wirtschafts- und Investitionsplans für den Westbalkan, der die Fertigstellung von 75 Prozent des Korridors Vc bis zum Jahr 2024 vorsieht, ein Stück näher. Als größter Geber für den Korridor Vc hat die Europäische Union in Ergänzung zu EIB-Darlehen bislang über 200 Millionen Euro für elf Teilabschnitte in Bosnien und Herzegowina bereitgestellt. Für die Menschen in Bosnien und Herzegowina bedeutet dies, dass sie künftig nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch innerhalb Europas von einer besseren Anbindung profitieren.“

Der Finanzminister von Bosnien und Herzegowina Vjekoslav Bevanda betonte den Stellenwert dieses Abkommens für das Gebiet der Föderation Bosnien und Herzegowina und seine Bedeutung auf nationaler und regionaler Ebene für den Aufbau einer modernen, sicheren Infrastruktur mit entsprechender Kapazität: „Jedes Projekt, das zum Ausbau des Korridors Vc beiträgt, ist wichtig, und jeder Kilometer bringt uns Europa einen Schritt näher. Neben dem finanziellen Wert der Vereinbarung werden unsere Bürgerinnen und Bürger zwischen Poprikuše und Medakovo auf 35 Kilometern von einer neuen Autobahn profitieren.“