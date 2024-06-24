Informieren Sie sich mit EIB-Analysen und EU-Quellen zu Trends am Wohnungsmarkt und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen von Finanzierungen bis Beratung.
Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt
Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Was Sie wissen müssen
Herausforderungen des europäischen Wohnungsmarkts
Millionen Menschen spüren die großen Herausforderungen im europäischen Wohnungsmarkt: steigende Kosten, sinkende Erschwinglichkeit, alternde Infrastruktur und geringe Energieeffizienz.
Wohnkosten steigen schneller als Einkommen
Die Wohnkosten steigen weitaus schneller als die Haushaltseinkommen – vor allem seit 2019.
- Wohneigentum zu erwerben, wird immer schwieriger, gerade für Erstkäufer.
- Seit 2019 steigen die Preise im Verhältnis zu den Einkommen deutlich. In der Pandemie hat sich dieser Trend beschleunigt.
- Im Jahr 2022 war Wohneigentum fast 20 Prozent weniger erschwinglich als 2015.
Europas alternder Wohnungsbestand
Diese Grafik zeigt den Wohnungsbestand in Europa nach Baujahr. Bei älteren Gebäuden sind Energieverbrauch und Kosten für die Instandhaltung in der Regel höher.
- Fast 50 Prozent aller Wohnungen in der EU wurden vor 1980 gebaut – entsprechend hoch ist der Sanierungsbedarf.
- Nur ein kleiner Teil entstand nach 2011.
- Sanierungen bieten die Möglichkeit, die Energieeffizienz zu verbessern.
Innovationslücke im europäischen Bausektor
Bauunternehmen sind weniger innovativ als der Durchschnitt der EU-Unternehmen. Das bremst die Produktivität des Sektors.
- 76 Prozent der Bauunternehmen sind nicht innovativ, in allen anderen Sektoren sind es nur 68 Prozent.
- Weniger als 7 Prozent der Bauunternehmen bringen wegweisende Innovationen hervor.
- Nur eins von vier Unternehmen in dem Sektor setzt irgendeine Form von Innovation um.
Unsere Antwort
Herausforderungen des europäischen Wohnungsmarkts angehen
Die Antwort der EIB-Gruppe auf diese Herausforderungen lautet: EU-weite strategische Investitionen und Partnerschaften.
Unsere Investitionen in Wohnprojekte verbessern das Leben in Europa. Unser Portfolio der letzten fünf Jahre (2020–2024) umfasst:
- Finanzierungen für mehr Energieeffizienz: 6,4 Mrd. Euro
- Finanzierungen für bezahlbaren Wohnraum: 9,2 Mrd. Euro
- Mehr als 267 000 neue Wohnungen
- Mehr als 403 000 sanierte Wohnungen
Mit unseren Projekten in der EU machen wir das Wohnen erschwinglicher, nachhaltiger und energieeffizienter.
Publikationen zum Thema
Promoting gender equality in public social housing
By showcasing Valencia’s ambitious gender-inclusive social housing project, the report demonstrates the integration of gender perspectives in public housing.
Sustainable innovation
The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.
Sozialwohnungen und bezahlbarer Wohnraum – Überblick 2020
Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick darüber, wie die Europäische Investitionsbank Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum fördert.
Weitere Daten und Ressourcen
Europäische Daten zum Wohnungsraum, Forschungsarbeiten und nützliche Ressourcen für Ihr Wohnprojekt
Daten und Forschung zum Thema Wohnraum
- Hauspreisstatistiken – Eurostat
- Steigende Wohnkosten in der EU – Europäisches Parlament
- House for All: Access to Affordable and Quality Housing for All People | ESPON
- Housing in Europe – 2023 edition – Interaktive Veröffentlichungen – Eurostat
- Age of leaving the parental home steady in 2023 – Nachrichtenartikel – Eurostat
- Unaffordable and inadequate housing in Europe – Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Resources for the housing sector
- Housing Europe · Public, cooperative, social housing sector in Europe
- Fördermittel für Städte – Europäische Kommission
- Initiative für erschwinglichen Wohnraum – Europäische Kommission
- EU-Städteagenda – Europäische Kommission
- Operational toolkit on the use of EU funds for investments in social housing and associated services – Europäische Kommission
- EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
- A coordinated EU approach to housing | Think Tank | Europäisches Parlament
Projektstorys
Wie die EIB bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum fördert
-
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
-
Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken
-
Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken
Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung
-
Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren
Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum
-
Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen
Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie
-
Malta macht Wohnen bezahlbar
Innovatives Sozialwohnungsprojekt in Malta schafft mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
-
Reichlich Platz zum Wohnen
Bezahlbare Wohnungen in Wien und anderen österreichischen Städten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gut geplanten 100 Jahre alten Systems
-
Mehr Raum zur Entfaltung
Ein bezahlbares Zimmer ist für Studierende in Zypern nur schwer zu bekommen. Deshalb bauen eine zyprische Universität und eine Stadt moderne, nachhaltige Wohnheime
-
„Ich fühle mich wohl hier“
Bezahlbarer, nachhaltiger Wohnraum im nordschwedischen Skellefteå für eine wachsende Bevölkerung
Aktuelles
Die EIB unterstützt neue Investitionen in bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
-
Frankreich: La Banque Postale und EIB beschleunigen energetische Sanierungen mit 300 Mio. Euro
Anlässlich der Sozialwohnungsmesse H’expo in Paris geben La Banque Postale und die Europäische Investitionsbank (EIB) die Unterzeichnung einer ersten Tranche über 100 Millionen Euro bekannt. Sie ist Teil einer Finanzierung von 300 Millionen Euro für die energetische Sanierung von Sozialwohnungen sowie von Gebäuden des öffentlichen Sektors und der Sozialwirtschaft. Mit der Partnerschaft wollen die beiden Institute die Energiewende voranbringen und zu den Klima- und Sozialzielen des Sektors beitragen.
-
Portugal: EIB vergibt 1,34 Mrd. Euro für bezahlbaren Wohnraum
Die Portugiesische Republik und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute die ersten 450 Millionen Euro eines 1,34 Milliarden Euro schweren Rahmendarlehens unterzeichnet. Damit kofinanziert die EIB das Investitionsprogramm für bezahlbaren öffentlichen Wohnraum in Portugal. Die strategische Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um die Wohnraumsituation im Land zu verbessern und gleichzeitig soziale Teilhabe, regionale Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen.
-
EIB genehmigt 16 Mrd. Euro an neuen Finanzierungen – weitere Hilfen für Energiesicherheit und Wohnraum in der Ukraine
Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat neue Finanzierungen von 16 Milliarden Euro genehmigt. Damit stärkt die Bank die Energiesicherheit und die Widerstandskraft der Ukraine, unterstützt die grüne Wende in Europa, fördert Wettbewerbsfähigkeit und Stadtentwicklung und festigt globale Partnerschaften.
-
Kenia: EIB Global unterstützt Projekte für bezahlbaren Wohnraum
Die Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) am ersten Fonds der IHS Group für grünen, bezahlbaren Wohnraum in Kenia bringt beachtliche Ergebnisse. 21,5 Millionen Euro hat die Bank über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierung, für den IHS Kenya Green Housing Fund zugesagt, der in den Bau und Erwerb von energieeffizientem, bezahlbarem Wohnraum in Kenia investiert.
-
Spanien: EIB vergibt aus dem Fonds für regionale Resilienz 230 Mio. Euro an A&G und Urbania Alpha für bezahlbaren Wohnraum, Stadtentwicklung und nachhaltigen Tourismus
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit A&G und Urbania Alpha (Investmentgesellschaft AEXX Capital) Vereinbarungen über insgesamt 230 Millionen Euro unterzeichnet. Gefördert werden damit neue Stadtentwicklungsprojekte (unter anderem bezahlbarer Wohnraum) sowie nachhaltiger Tourismus.
-
New boost for Regional Resilience Fund rollout, financing affordable housing, urban development and sustainable tourism
The European Investment Bank (EIB) has signed agreements with Buenavista Infrastructure and Arcano Partners to channel a total of €410 million to new urban development projects (including those promoting affordable housing) and others related to sustainable tourism.
-
Spain: EIB and ULMA Group sign €45 million loan to support innovation and sustainability in the construction value chain
The European Investment Bank (EIB) and ULMA Group have signed a €45 million loan to finance the company's innovation and sustainability activities. ULMA Group is a Spanish industrial cooperative group based in the Basque Country, with a strong international presence. Among its nine business lines, the manufacture of equipment, innovative materials and other solutions for the construction sector stands out.
-
Präsidentin Calviño: Europa liefert
Eröffnungsrede von Präsidentin Nadia Calviño zur Generalversammlung des Rats der Gouverneure der EIB am 20. Juni 2025 in Luxemburg.
-
EIB-Gruppe bei internationalem Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin
Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) erläuterte diese Woche beim Internationalen Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin, wie die EIB-Gruppe den Wohnungssektor fördert.
Veranstaltungen
Vergangene und künftige Veranstaltungen zum Thema Wohnraum
Forum 2025 der EIB-Gruppe
Investitionen in ein nachhaltiges und sicheres Europa
Fach-Workshop Wohnraum
Entwicklung umsetzbarer Strategien für mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
Mehr Geld für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen
Beim ersten Treffen ging es darum, welche administrativen, wirtschaftlichen und finanziellen Hürden Investitionen bremsen und wie sich diese überwinden lassen.