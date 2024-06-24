Was Sie wissen müssen

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Europas Wohnungsmarkt – Herausforderungen und Lösungen

Informieren Sie sich mit EIB-Analysen und EU-Quellen zu Trends am Wohnungsmarkt und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen von Finanzierungen bis Beratung.

Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt

Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.

Unsere Lösungen  

Herausforderungen des europäischen Wohnungsmarkts

Millionen Menschen spüren die großen Herausforderungen im europäischen Wohnungsmarkt: steigende Kosten, sinkende Erschwinglichkeit, alternde Infrastruktur und geringe Energieeffizienz.

Wohnkosten steigen schneller als Einkommen

Die Wohnkosten steigen weitaus schneller als die Haushaltseinkommen – vor allem seit 2019.

  • Wohneigentum zu erwerben, wird immer schwieriger, gerade für Erstkäufer.
  • Seit 2019 steigen die Preise im Verhältnis zu den Einkommen deutlich. In der Pandemie hat sich dieser Trend beschleunigt.
  • Im Jahr 2022 war Wohneigentum fast 20 Prozent weniger erschwinglich als 2015.

Europas alternder Wohnungsbestand

Diese Grafik zeigt den Wohnungsbestand in Europa nach Baujahr. Bei älteren Gebäuden sind Energieverbrauch und Kosten für die Instandhaltung in der Regel höher.

  • Fast 50 Prozent aller Wohnungen in der EU wurden vor 1980 gebaut – entsprechend hoch ist der Sanierungsbedarf.
  • Nur ein kleiner Teil entstand nach 2011.
  • Sanierungen bieten die Möglichkeit, die Energieeffizienz zu verbessern.

Innovationslücke im europäischen Bausektor

Bauunternehmen sind weniger innovativ als der Durchschnitt der EU-Unternehmen. Das bremst die Produktivität des Sektors.

  • 76 Prozent der Bauunternehmen sind nicht innovativ, in allen anderen Sektoren sind es nur 68 Prozent.
  • Weniger als 7 Prozent der Bauunternehmen bringen wegweisende Innovationen hervor.
  • Nur eins von vier Unternehmen in dem Sektor setzt irgendeine Form von Innovation um.

Unsere Antwort

Herausforderungen des europäischen Wohnungsmarkts angehen

Die Antwort der EIB-Gruppe auf diese Herausforderungen lautet: EU-weite strategische Investitionen und Partnerschaften.

Unsere Investitionen in Wohnprojekte verbessern das Leben in Europa. Unser Portfolio der letzten fünf Jahre (2020–2024) umfasst:

  • Finanzierungen für mehr Energieeffizienz: 6,4 Mrd. Euro
  • Finanzierungen für bezahlbaren Wohnraum: 9,2 Mrd. Euro
  • Mehr als 267 000 neue Wohnungen
  • Mehr als 403 000 sanierte Wohnungen

Mit unseren Projekten in der EU machen wir das Wohnen erschwinglicher, nachhaltiger und energieeffizienter.

Publikationen zum Thema

24 Juni 2024

Promoting gender equality in public social housing

By showcasing Valencia's ambitious gender-inclusive social housing project, the report demonstrates the integration of gender perspectives in public housing.

Urban development Affordable and sustainable housing Diversity and gender Social infrastructure Affordable and sustainable housing
18 März 2024

Sustainable innovation

The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.

Urban development Water, wastewater management Affordable and sustainable housing Digitalisation and technological innovation Climate and environment Social infrastructure Affordable and sustainable housing
1 Juli 2020

Sozialwohnungen und bezahlbarer Wohnraum – Überblick 2020

Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick darüber, wie die Europäische Investitionsbank Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum fördert.

Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Europäische Daten zum Wohnungsraum, Forschungsarbeiten und nützliche Ressourcen für Ihr Wohnprojekt

Daten und Forschung zum Thema Wohnraum

Resources for the housing sector

Projektstorys

Wie die EIB bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum fördert

  •
    21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  26 Juni 2025

    Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken

    Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung

    Stadtentwicklung Klima Advisory services Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Spanien Irland Deutschland Polen Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Institutional Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum EIF Nachhaltigkeit Österreich Deutschland Belgien Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  3 Dezember 2024

    Malta macht Wohnen bezahlbar

    Innovatives Sozialwohnungsprojekt in Malta schafft mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Malta Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  27 November 2024

    Reichlich Platz zum Wohnen

    Bezahlbare Wohnungen in Wien und anderen österreichischen Städten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gut geplanten 100 Jahre alten Systems

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Österreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  22 November 2024

    Mehr Raum zur Entfaltung

    Ein bezahlbares Zimmer ist für Studierende in Zypern nur schwer zu bekommen. Deshalb bauen eine zyprische Universität und eine Stadt moderne, nachhaltige Wohnheime

    Infrastruktur Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  16 Oktober 2024

    „Ich fühle mich wohl hier"

    Bezahlbarer, nachhaltiger Wohnraum im nordschwedischen Skellefteå für eine wachsende Bevölkerung

    Infrastruktur Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Schweden Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Die EIB unterstützt neue Investitionen in bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum 

  •
    24 September 2025

    Frankreich: La Banque Postale und EIB beschleunigen energetische Sanierungen mit 300 Mio. Euro

    Anlässlich der Sozialwohnungsmesse H'expo in Paris geben La Banque Postale und die Europäische Investitionsbank (EIB) die Unterzeichnung einer ersten Tranche über 100 Millionen Euro bekannt. Sie ist Teil einer Finanzierung von 300 Millionen Euro für die energetische Sanierung von Sozialwohnungen sowie von Gebäuden des öffentlichen Sektors und der Sozialwirtschaft. Mit der Partnerschaft wollen die beiden Institute die Energiewende voranbringen und zu den Klima- und Sozialzielen des Sektors beitragen.

    Stadtentwicklung Ambroise FAYOLLE Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Direktorium Frankreich Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  18 September 2025

    Portugal: EIB vergibt 1,34 Mrd. Euro für bezahlbaren Wohnraum

    Die Portugiesische Republik und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute die ersten 450 Millionen Euro eines 1,34 Milliarden Euro schweren Rahmendarlehens unterzeichnet. Damit kofinanziert die EIB das Investitionsprogramm für bezahlbaren öffentlichen Wohnraum in Portugal. Die strategische Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um die Wohnraumsituation im Land zu verbessern und gleichzeitig soziale Teilhabe, regionale Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen.

    Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Portugal Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  27 August 2025

    EIB genehmigt 16 Mrd. Euro an neuen Finanzierungen – weitere Hilfen für Energiesicherheit und Wohnraum in der Ukraine

    Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat neue Finanzierungen von 16 Milliarden Euro genehmigt. Damit stärkt die Bank die Energiesicherheit und die Widerstandskraft der Ukraine, unterstützt die grüne Wende in Europa, fördert Wettbewerbsfähigkeit und Stadtentwicklung und festigt globale Partnerschaften.

    Verwaltungsrat Stadtentwicklung Institutional Solidarity with Ukraine Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Direktorium Nadia Calviño Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  7 August 2025

    Kenia: EIB Global unterstützt Projekte für bezahlbaren Wohnraum

    Die Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) am ersten Fonds der IHS Group für grünen, bezahlbaren Wohnraum in Kenia bringt beachtliche Ergebnisse. 21,5 Millionen Euro hat die Bank über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierung, für den IHS Kenya Green Housing Fund zugesagt, der in den Bau und Erwerb von energieeffizientem, bezahlbarem Wohnraum in Kenia investiert.

    Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Kenia Subsahara-Afrika Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  30 Juli 2025

    Spanien: EIB vergibt aus dem Fonds für regionale Resilienz 230 Mio. Euro an A&G und Urbania Alpha für bezahlbaren Wohnraum, Stadtentwicklung und nachhaltigen Tourismus

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit A&G und Urbania Alpha (Investmentgesellschaft AEXX Capital) Vereinbarungen über insgesamt 230 Millionen Euro unterzeichnet. Gefördert werden damit neue Stadtentwicklungsprojekte (unter anderem bezahlbarer Wohnraum) sowie nachhaltiger Tourismus.

    Stadtentwicklung Partnerschaften Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Spanien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  7 Juli 2025

    New boost for Regional Resilience Fund rollout, financing affordable housing, urban development and sustainable tourism

    The European Investment Bank (EIB) has signed agreements with Buenavista Infrastructure and Arcano Partners to channel a total of €410 million to new urban development projects (including those promoting affordable housing) and others related to sustainable tourism.

    Urban development Partnerships Affordable and sustainable housing Recovery and Resilience Facility (RRF) Mandates and partnerships Spain European Union Social infrastructure Affordable and sustainable housing
  4 Juli 2025

    Spain: EIB and ULMA Group sign €45 million loan to support innovation and sustainability in the construction value chain

    The European Investment Bank (EIB) and ULMA Group have signed a €45 million loan to finance the company's innovation and sustainability activities. ULMA Group is a Spanish industrial cooperative group based in the Basque Country, with a strong international presence. Among its nine business lines, the manufacture of equipment, innovative materials and other solutions for the construction sector stands out.

    Urban development Affordable and sustainable housing Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Affordable and sustainable housing
  20 Juni 2025

    Präsidentin Calviño: Europa liefert

    Eröffnungsrede von Präsidentin Nadia Calviño zur Generalversammlung des Rats der Gouverneure der EIB am 20. Juni 2025 in Luxemburg.

    Stadtentwicklung Interviews Institutional Europäische Kommission KMU Partner Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Kritische Rohstoffe Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  5 Juni 2025

    EIB-Gruppe bei internationalem Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin

    Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) erläuterte diese Woche beim Internationalen Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin, wie die EIB-Gruppe den Wohnungssektor fördert.

    Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Vergangene und künftige Veranstaltungen zum Thema Wohnraum
5 März 2025

Forum 2025 der EIB-Gruppe

Investitionen in ein nachhaltiges und sicheres Europa
19 November 2024

Fach-Workshop Wohnraum

Entwicklung umsetzbarer Strategien für mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
18 Juli 2024

Mehr Geld für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen

Beim ersten Treffen ging es darum, welche administrativen, wirtschaftlichen und finanziellen Hürden Investitionen bremsen und wie sich diese überwinden lassen.