Was Sie wissen müssen

Unsere Investitionen in Wohnprojekte verbessern das Leben in Europa. Unser Portfolio der letzten fünf Jahre (2020–2024) umfasst:

Finanzierungen für mehr Energieeffizienz: 6,4 Mrd. Euro

Finanzierungen für bezahlbaren Wohnraum: 9,2 Mrd. Euro

Mehr als 267 000 neue Wohnungen

Mehr als 403 000 sanierte Wohnungen

Mit unseren Projekten in der EU machen wir das Wohnen erschwinglicher, nachhaltiger und energieeffizienter.