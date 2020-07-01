Beschreibung

Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick darüber, wie die Europäische Investitionsbank Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum fördert. Sie informiert über die Aktivitäten und die wichtigsten Projekte der Bank in diesem Bereich. Die Storys, Videos und Fallstudien veranschaulichen, wie die Bank Ländern, Regionen und Städten mit Finanzierungen und Beratung zur Seite steht.