Malta zieht jedes Jahr mehr als 2,5 Millionen Touristen an. Sie bringen viel Geld ins Land, treiben aber auch die Immobilienpreise in die Höhe. Das macht Wohnungen für Einheimische zunehmend unbezahlbar. Für das zehntkleinste Land der Welt, das bei der Bevölkerungsdichte weltweit Platz neun belegt, ist das ein Problem. Coronapandemie und steigende Energiekosten haben den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum noch erhöht.

Malita Investments geht seit 2016 gegen diesen Notstand vor. Bis 2026 will das teilstaatliche Unternehmen 752 Wohnungen sowie 698 Parkplätze und Garagen bauen.

CEO Jennifer Falzon hat sich auf die Fahne geschrieben, Wohnungen für Menschen zu bauen, die in prekären Wohnverhältnissen leben oder einen Großteil ihres Gehalts für die Miete aufwenden müssen.

Ihr Ziel: Bezahlbarer Wohnraum mit stabilen Wohnverhältnissen und Mieten, die die Mietenden alleine stemmen können.

„Die Wohnungsbehörde in Malta bewertet die finanzielle Situation und den Fortschritt der Bewerberinnen und Bewerber“, so Falzon. „Sobald eine Familie sich Eigentum leisten kann, wird die Wohnung für andere Bedürftige freigegeben.“

„Das Projekt soll den richtigen Leuten zugutekommen“, sagt Jean-Charles Flaus, Kreditreferent bei der Europäischen Investitionsbank, die das Bauvorhaben zur Hälfte finanziert.