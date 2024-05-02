Anselm Leahy lebte viele Jahre in Dublin auf der Straße, ohne Dach über dem Kopf und ohne Aussicht auf Veränderung. Sein Selbstbewusstsein litt, und oft war er traurig.

„Mal lebte ich hier, mal dort“, sagt der 55-jährige Leahy. „Die meisten Menschen sehen ihr Zuhause als selbstverständlich. Aber nicht alle können sich die hohen Mieten leisten.“

„Irgendwann hatte ich nur noch wenig Lebenswillen, sehr wenig“, erzählt er.

Ende 2023 fand Leahy schließlich eine Wohnung, die er bezahlen konnte – von der Focus Housing Association. Die Wohnungen waren mithilfe der Housing Finance Agency gebaut worden, einer staatlichen Institution, die Kredite für bezahlbares Wohnen in Irland vergibt.

„Ich bin jetzt so glücklich“, schwärmt Leahy. „Endlich fühle ich mich wieder wie ein Mensch.“