Gesundheit und Life Sciences

Gesundheit ist der Schlüssel zu Entwicklung, Wohlstand und Sicherheit, in der EU und weltweit. Der Zugang zu bezahlbarer, hochwertiger Gesundheitsversorgung verbessert Leben und hilft, gemeinsame Prioritäten zu meistern.

Life-Science-Innovationen – von medizinischer Forschung und Biotechnologie bis zu neuen Behandlungen – treiben Fortschritt und Wirtschaft an. Sie bekämpfen chronische Krankheiten, verlängern die Lebenserwartung und steigern die Lebensqualität.

Mit unseren Initiativen stärken wir Gesundheitssysteme, wir fördern bahnbrechende Forschung und verbessern die öffentliche Gesundheit. Unsere Arbeit hilft Ländern, sich für die Zukunft gut aufzustellen.