Gesundheit und Life Sciences

Wie wir zu einer gesunden Zukunft für alle beitragen

Gesundheit ist der Schlüssel zu Entwicklung, Wohlstand und Sicherheit, in der EU und weltweit. Der Zugang zu bezahlbarer, hochwertiger Gesundheitsversorgung verbessert Leben und hilft, gemeinsame Prioritäten zu meistern.

Life-Science-Innovationen – von medizinischer Forschung und Biotechnologie bis zu neuen Behandlungen – treiben Fortschritt und Wirtschaft an. Sie bekämpfen chronische Krankheiten, verlängern die Lebenserwartung und steigern die Lebensqualität.

Mit unseren Initiativen stärken wir Gesundheitssysteme, wir fördern bahnbrechende Forschung und verbessern die öffentliche Gesundheit. Unsere Arbeit hilft Ländern, sich für die Zukunft gut aufzustellen.

4,6 Mrd. €

für Gesundheit und Life Sciences 2025

Mehr als 18,4 Millionen Menschen erhalten Zugang zu besseren Gesundheitsdiensten

Unsere Prioritäten

Forschung und Entwicklung

Wir unterstützen Unternehmen, die innovative Medizinprodukte entwickeln. Denn Medikamente, Diagnosetests und medizinische Geräten sollen sicher und wirksam, aber auch nutzerfreundlich und bezahlbar sein.

Infrastruktur

Wir fördern eine universelle Gesundheitsversorgung, bauen nachhaltige Gesundheitssysteme auf und setzen auf innovative Lösungen für die Grundversorgung, die integrierte und die langfristige Versorgung – besonders in weniger entwickelten EU-Regionen.

Globale Partnerschaften

Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die globale Gesundheit voranzubringen und die UN-Ziele (insbesondere Ziel 3) zu erreichen. Mit Partnern finanzieren wir Forschung, wir stärken Gesundheitssysteme und fördern Impfkampagnen, Prävention sowie Lösungen für den Fachkräftemangel.

Plattform für gesundheitsbezogene Investitionen

Investitionen in die Grundversorgung

Die Health Impact Investment Platform (HIIP) vereint die WHO, multilaterale Entwicklungsbanken und Länder, um Finanzmittel für eine robuste medizinische Grundversorgung zu mobilisieren. Sie bündelt Know-how und Ressourcen für Investitionen in die Gesundheit benachteiligter Gruppen. So bringen wir nachhaltige Lösungen voran.

Shutterstock

Welche Gesundheitsprojekte fördern wir?

Wir decken ein breites Themenspektrum ab, vom wachsenden Bedarf an Langzeitpflege über die digitale Transformation bis zu Impfungen als kosteneffektives Mittel für die öffentliche Gesundheit.

  • Investitionen in Krankenhäuser und Infrastruktur
  • medizinische Forschung, Ausbildung und Schulung
  • Gesundheitsinformatik und Innovationen
  • integrierte, menschenzentrierte Gesundheitsnetzwerke, mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit
  • Gesundheitsleistungen, die einen universellen Zugang zu sicherer, bezahlbarer Versorgung bieten, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Menschen in jeder Lebensphase

Unsere Gesundheitsprojekte

Wir fördern weltweit Gesundheitsprojekte

Partnerschaften für Gesundheit und Forschung

Nur gemeinsam können wir die globale Gesundheit voranbringen. Daher arbeitet die EIB mit internationalen Partnern zusammen, um medizinische Forschung zu finanzieren, Gesundheitssysteme zu stärken und weltweit wichtige Gesundheitsinitiativen zu unterstützen

Globale Initiative zur Ausrottung von Polio

500 Millionen Euro gegen Polio, gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, der WHO und UNICEF

HERA Invest

Garantie von 100 Millionen Euro zusammen mit der Europäischen Kommission, um Investitionen in Spitzenforschung und Entwicklung zu beschleunigen

Antwort auf die Covid-19-Krise

Zusagen von 4,9 Milliarden Euro gemeinsam mit der Europäischen Kommission, um die Pandemie zu beenden und die globale Gesundheitssicherheit zu stärken

Zusammenarbeit mit der WHO

Gemeinsame Anstrengungen von EIB und WHO zur Bewältigung der Covid-19-Krise und zum Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme

Impfstoffentwicklung

Beratungspartnerschaft mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) für eine schnellere Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten

EU-Malaria-Fonds

Die EU, die EIB, die Investitionsbank Berlin, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und weitere nationale und private europäische Akteure bündeln Mittel für wissenschaftlich vielversprechende Projekte zur Prävention und Behandlung von Malaria.

Krisenvorsorge

Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS), um Staaten bei der Bewältigung von Gesundheitskrisen und Naturkatastrophen zu helfen

Innovationen im Gesundheitswesen

Kooperation mit der israelischen Innovationsbehörde IIA im Bereich der Biokonvergenz

Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen

  •
    29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 11 Dezember 2025

    Anleihe für Apothekerinnen in Spanien

    Das erste auf Frauen ausgelegte Durchleitungsprogramm in der EU stärkt spanische Apotheken in Frauenhand

    Beschäftigung Institutional KMU Gesundheit und Life Sciences EIB-Ziele Diversität und Geschlechterfragen Finanzen Spanien Europäische Union Kapitalmarktunion Soziale Infrastruktur
  • 6 November 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien

    Biotechnologie Bioökonomie Umwelt Gesundheit und Life Sciences Nahrungsmittelindustrie Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit Spanien Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 11 September 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 1 Juli 2025

    Starke Partner für Entwicklungsländer

    LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.

    Verkehr Gesundheit und Life Sciences Klima Nigeria Indien Ghana Indonesien Kenia Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 12 Juni 2025

    Flanders hospital boosts research, teaching and treatment

    Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.

    Krankenhäuse Gesundheit und Life Sciences Entwicklungslösungen Belgien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 22 Mai 2025

    Die Welt braucht Gesundheitspartnerschaften

    Die Führungsspitzen müssen dafür sorgen, dass alle Länder die nötigen Mittel haben, um Krankheitsausbrüche schnell zu bekämpfen – sonst sind wir alle gefährdet

    Interviews Institutional Gesundheit und Life Sciences Partnerschaften Partner Covid-19 Direktorium Nadia Calviño Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 25 April 2025

    Unsere Ukraine-Unterstützung 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    KMU Eisenbahn Solidarity with Ukraine Verkehr EU für die Ukraine Gesundheit und Life Sciences Wasser-/Abwassermanagement Allgemeine und berufliche Bildung Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 18 November 2024

    Anpassbare Antikörper

    Fabentech aus Frankreich entwickelt Antikörper, die sich an mutierende Viren mit Pandemiepotenzial anpassen und ihre Ausbreitung stoppen könnten

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital KMU Gesundheit und Life Sciences Venture Debt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 28 Oktober 2024

    Ohne Atemmaske durch die Nacht

    Nyxoah hat ein innovatives, nicht-invasives Gerät gegen obstruktive Schlafapnoe entwickelt

    Gesundheit und Life Sciences Technologie Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 15 Juli 2024

    Demenz auf der Spur

    BrainTrip bietet einen neuen Test, der Gehirnwellen analysiert und sofort das Ergebnis liefert

    Gesundheit und Life Sciences Slowenien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 16 Mai 2024

    Schnelle und richtige Diagnose

    Diamens entwickelt günstigen und zuverlässigen Heimtest, mit dem Frauen sich auf Endometriose testen und die Krankheit frühzeitig erkennen können.

    Gesundheit und Life Sciences Diversität und Geschlechterfragen Österreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
Venture Debt

Wir bieten Venture-Debt-Finanzierungen mit langer Laufzeit, die dem besonderen Bedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen entsprechen. Damit helfen wir kleinen und mittelgroßen Unternehmen, damit sie wachsen und in Forschung und Entwicklung investieren können.

Kontakt

Sie benötigen finanzielle Hilfe oder Beratung für Ihr Projekt?

Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten sowie Beratung.

Sie haben Fragen?

Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Sie sind Journalistin oder Journalist?

Unsere Pressestelle hilft Ihnen gerne weiter.
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

