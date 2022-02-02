© Opdenergy

1,3 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr, erneuerbare Energien und Wasserversorgung

1,2 Milliarden Euro für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Stadterneuerung

630 Millionen Euro für Investitionen des Privatsektors und die Stärkung der Wirtschaft in der Coronapandemie

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) genehmigte heute Pläne für die umfassendere Gestaltung der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe. Am 1. Februar trafen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements der EIB zu ihrem jährlichen Seminar mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die EIB geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich hohe Sozial- und Umweltstandards für alle ihre Projekte. Nach den konstruktiven Gesprächen mit führenden Fachleuten der Zivilgesellschaft diese Woche werden wir uns hier verstärkt einbringen. Der Verwaltungsrat der EIB hat heute unsere ersten gruppenweiten Umwelt- und Sozialleitlinien bestätigt: Sie untermauern die führende Rolle der Bank der EU bei ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie bei Klimaschutz.“

Der Verwaltungsrat genehmigte ferner neue Finanzierungen von 3,2 Milliarden Euro für 16 Projekte, die in Europa und weltweit den Klimaschutz, den nachhaltigen Verkehr und die Bildung fördern sowie die Auswirkungen der Coronapandemie für Unternehmen abfedern.

EIB verstärkt Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft

Vor der ersten Verwaltungsratssitzung dieses Jahres lud die EIB fast 200 NGO und Organisationen der Zivilgesellschaft zu ausführlichen Gesprächen ein. Mit dabei waren Gruppen, die sich für Umweltschutz, nachhaltigen Verkehr, Energie, Naturschutz, Entwicklung, nachhaltige Finanzierungen und Menschenrechte einsetzen.

Neuer Nachhaltigkeitsrahmen der EIB genehmigt

Die EIB genehmigte heute den neuen Rahmen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit (ESSF). Als Teil des Rahmens beschreiben erstmals gruppenweite Umwelt- und Sozialleitlinien, wie die Gruppe ökologische und soziale Herausforderungen bewältigt und bei allen ihren Aktivitäten die Menschenrechte wahrt.

Weitere Bestandteile sind die überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB und ein neuer Standard zu Finanzierungen über Partner.

Die EIB-Gruppe richtet damit den Fokus auf eine nachhaltige und alle einschließende Entwicklung und auf den Übergang zu nachhaltigen Volkswirtschaften und Gemeinschaften, die klima- und katastrophenresilient, emissionsarm, ökologisch nachhaltig und ressourceneffizienter sind.

Dem neuen Rahmen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit ging eine umfassende Konsultation der Öffentlichkeit voraus. Er gilt ab dem 1. März 2022 für alle neuen Projekte.

1,3 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr, erneuerbare Energien und Wasserversorgung

Die EIB finanziert den Kauf neuer Züge für die Regionen Hauts-de-France und Tours in Frankreich, neuer TramTrain-Fahrzeuge für Chemnitz und die Modernisierung besonders verkehrsreicher Straßenabschnitte in Polen. Davon profitieren Verkehrsteilnehmende in ganz Europa.

Die EIB genehmigte außerdem die Finanzierung des Baus von 15 großen Solarkraftwerken in den spanischen Regionen Aragonien, Kastilien-La Mancha und Kastilien und León.

Aus einer neuen gestrafften Finanzierungsinitiative der EIB kommen Mittel für neue Wasserinvestitionen auf klimabedrohten Karibikinseln. Die Initiative soll sowohl die Klimaresilienz als auch die Gesundheit der Ozeane fördern. Die EIB finanziert zudem Investitionen kleiner und mittelgroßer Wasserversorger in der italienischen Region Venetien.

1,2 Milliarden Euro für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Stadterneuerung

Die EIB beteiligt sich an der Sanierung und dem Bau von 30 Schulen in Irland, an einem neuen Schulungszentrum in Brüssel und an Gesundheitsinvestitionen in Frankreich. Den Menschen in Warschau kommen neue Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zugute, und in Deutschland treibt ein neues regionales Finanzierungsprogramm für Kommunen städtische Investitionen voran.

630 Millionen Euro für Investitionen des Privatsektors und die Stärkung der Wirtschaft in der Coronapandemie

Die EIB sagte heute neue Finanzierungen für Unternehmen in Spanien und Industrieinvestitionen in Frankreich zu. Sie knüpft damit an ihre entschlossene Unterstützung coronageschädigter Firmen an.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte

Konsultation der Öffentlichkeit zum Rahmen der EIB-Gruppe für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und Unterlagen

https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-de/