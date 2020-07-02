Lorsque le coronavirus a frappé, la Commission européenne a uni ses forces à celles des États membres de l’UE et des institutions européennes afin d’élaborer un plan de sauvetage urgent et massif à l’appui des entreprises dévastées par la pandémie. Un programme européen était déjà à l’œuvre, mettant aussitôt à disposition des centaines de millions d’euros de financement pour des projets visant à lutter contre le COVID-19.

Avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la Banque européenne d’investissement a financé, en mai, un prêt de 50 millions d’euros visant à appuyer les essais cliniques menés par la société germano-israélienne Pluristem pour son traitement contre le coronavirus, qui fait appel à des cellules placentaires pour lutter contre les infections. En juin, la Banque a recouru à la garantie au titre du FEIS pour fournir à l’Allemand BioNTech un financement de 100 millions d’euros pour son programme de vaccin contre le coronavirus.

« Le FEIS montre ce qu’il est possible de faire avec des financements limités lorsque l’on combine les forces des secteurs public et privé », a déclaré Wilhelm Molterer, ancien ministre autrichien des finances, aujourd’hui directeur exécutif du FEIS. « Cette expérience revêt encore plus d’importance à la lumière des défis immenses qui nous attendent. »

L’un de ces défis est l’action climatique. Malgré les impératifs liés au COVID-19, le FEIS dépasse également ses objectifs sur ce front. Après tout, la crise du coronavirus ne constitue que le tout dernier chapitre de l’histoire mouvementée du FEIS, un instrument né du krach financier d’il y a dix ans. Dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, un programme inédit destiné à relancer l’économie du continent, le FEIS a démarré en 2015 sous forme de garantie du budget de l’UE afin de soutenir les activités de prêt de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. À la suite de la prorogation et du renforcement de son mandat en 2017, le FEIS a dépassé plus tôt que prévu son objectif final, à savoir appuyer 500 milliards d’euros d’investissements, alors même qu’il devait s’adapter à l’impact du COVID-19 sur l’économie européenne.

« Le FEIS a changé la façon dont les finances publiques sont utilisées », commente Iliyana Tsanova, directrice exécutive adjointe du FEIS. « Le soutien public de l’UE s’est avéré crucial pour appuyer les financements en capital-risque dans l’Union. Il nous a dotés d’un instrument très efficace et flexible, apte à répondre à l’évolution des besoins du marché. »

Et Iliyana Tsanova d’ajouter : « J’étais ravie de voir à quelle vitesse nous avons réussi à adapter notre stratégie pour répondre à la crise du COVID-19. Nous avons pu fournir rapidement les liquidités requises en urgence pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie et les financements destinés aux sociétés qui travaillent à la mise au point de remèdes et de vaccins. La flexibilité est la clé de la réussite. »