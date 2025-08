Un nouveau concept de mobilité

Le MetroGuagua circulera le long des grandes artères routières de la partie basse de la ville, parallèlement, d’une façon générale, au littoral. La nouvelle ligne assurera la liaison entre l’extrémité sud de la ville (Hoya de la Plata) et le port maritime au nord (Manuel Becerra), en passant par les quartiers historiques et commerciaux. Cette zone concentre 75 % des déplacements journaliers dans la ville. Il est donc essentiel d’y mettre en place des infrastructures de transport fiables.

« Le MetroGuagua constitue une solution de grande capacité », fait savoir Augusto Hidalgo Macario. « Il s'agira du premier système de transport rapide par autobus en Espagne. »

Les habitants de Las Palmas ont toujours été largement tributaires de la voiture particulière. « Ce projet est révolutionnaire pour une ville où la part modale de la voiture particulière s’établit à 67 %. Le MetroGuagua favorisera le transfert modal de la voiture particulière vers les transports publics, et ce de la façon la plus efficace sur le plan des coûts », précise Doramas Jorge-Calderón, économiste principal à la BEI, qui est né et a grandi à Las Palmas.

Le MetroGuagua améliorera non seulement la mobilité publique dans la partie basse de la ville, mais il permettra aussi de « restructurer l’ensemble du réseau, en améliorant les trajets et les temps d’attente en périphérie », ajoute Elena Campelo, ingénieure de la BEI chargée du projet.

Le prêt de la BEI bénéficie d’une garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Il s’agit du premier prêt accordé à ce titre à l’appui d’un projet réalisé aux Îles Canaries. Grâce à cette garantie budgétaire essentielle de l’UE, la Banque peut assumer des risques plus élevés et accorder des prêts à des communes à des conditions qui n’auraient autrement pas été possibles. Le prêt de la BEI a facilité le financement à long terme à des conditions favorables, s’agissant aussi bien des durées de remboursement – 20 ans au maximum – que des taux d’intérêt.

« Ce prêt a été accordé à la société d’autobus, qui en a ensuite rétrocédé les conditions avantageuses à la commune », explique Hidalgo Macario, en ajoutant : « Le prêt de la BEI a été déterminant pour faire avancer le projet et mobiliser des ressources auprès du secteur privé. »

Des avantages à chaque étape

La phase de construction démarrera en juillet 2017 et permettra de créer jusqu’à 1 000 emplois dans une région où le chômage atteint plus de 25 %.

À l’issue de cette phase, il s’agira d’acquérir 17 autobus articulés à plancher surbaissé, hybrides ou électriques, selon « ce qui sera disponible et ce qui se fera de mieux sur le marché le moment venu », indique Augusto Hidalgo Macario.

Les travaux relatifs au projet MetroGuagua devraient s’achever en 2021. Le nouveau système de transport par autobus sera :

flexible : « De par sa configuration, la ville paraît naturellement destinée à se doter d’une voie rapide en site propre, qui peut, dans des cas exceptionnels, également être utilisée par d’autres modes de transport. Cela ne serait pas possible avec le tramway », explique Elena Campelo ;

: « De par sa configuration, la ville paraît naturellement destinée à se doter d’une voie rapide en site propre, qui peut, dans des cas exceptionnels, également être utilisée par d’autres modes de transport. Cela ne serait pas possible avec le tramway », explique Elena Campelo ; rapide et fiable : les nouveaux bus circuleront à intervalles de 5 minutes, à une vitesse pouvant aller jusqu’à 20 km/h (contre 13 km/h actuellement) ;

: les nouveaux bus circuleront à intervalles de 5 minutes, à une vitesse pouvant aller jusqu’à 20 km/h (contre 13 km/h actuellement) ; rentable et réalisé relativement rapidement, en comparaison, notamment, d’un tramway ou d’un métro ;

et réalisé relativement rapidement, en comparaison, notamment, d’un tramway ou d’un métro ; de grande capacité et confortable : chaque autobus pourra transporter entre 170 et 190 voyageurs. Dans la partie basse de la ville, la ligne d’autobus à elle seule permettra de transporter 14 millions de voyageurs chaque année, contre 10 millions actuellement ;

: chaque autobus pourra transporter entre 170 et 190 voyageurs. Dans la partie basse de la ville, la ligne d’autobus à elle seule permettra de transporter 14 millions de voyageurs chaque année, contre 10 millions actuellement ; respectueux de l’environnement : les nouveaux autobus polluent moins. Une nouvelle piste cyclable sera créée et les trottoirs bordant les nouvelles voies pour autobus seront élargis.

Le projet MetroGuagua remplit les conditions pour bénéficier d’un financement au titre de l’initiative pour des transports plus propres, un nouveau mécanisme lancé par la BEI et la Commission européenne pour soutenir les investissements dans des projets de transport plus respectueux de l’environnement.

« Le MetroGuagua contribuera à renforcer encore le dynamisme de notre ville et la qualité de vie de ses habitants, en particulier des jeunes. Ma fille en profitera à fond », se réjouit Augusto Hidalgo Macario.