Si c’est gluant, que ça fait du bruit, que c’est bizarre ou que ça sent, les enfants vont adorer.

C’est ce que Miguel Pina Martins a compris il y a 10 ans alors qu’il cherchait à changer de carrière. Il avait 21 ans et trouvait qu’en matière de jeux éducatifs scientifiques pour enfants, on pouvait faire mieux ; c’est ainsi qu’il décida de quitter un travail prometteur dans la finance pour lancer sa propre entreprise et offrir quelque chose de différent.

« Je travaillais dans une banque d’investissement comme cambiste quand je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ce métier toute ma vie ; j'ai donc investi tout l’argent que j’avais dans mon nouveau projet, » explique M. Martins.

Miguel Martins vivait chez ses parents et son épargne se montait à 1 125 EUR. Aujourd’hui, son entreprise, Science4You, qui est établie près de Lisbonne, propose des centaines de jeux et emploie plus de 200 personnes. En 2008, le chiffre d'affaires de l’entreprise se montait à 54 000 EUR. Cette année, il atteindra 20 millions d'EUR.

Repousser les limites

Qu’est-ce que Miguel Pina Martins a fait de différent ? Il a rendu les jeux de découverte scientifique plus amusants et plus originaux, et pleins de surprises. Il leur a donné des noms comme « Science explosive » ou « L’Usine à fusées » ou encore « Labo visqueux-Mains collantes ».

Le concept à la base de ses produits découle des résultats d’un projet mené à l’université de Lisbonne dans le but de trouver un nouveau marché pour des jeux de découverte scientifique.

« Nous nous sommes efforcés de trouver ce qui pourrait amuser les enfants, comme fabriquer du savon, de la pâte gluante, une fusée ou encore des sucreries ou provoquer une explosion, et de leur montrer aussi comment faire mais d'une autre manière », explique M. Martins.

Les jeux proposés par M. Martins sont amusants, parfois même un peu loufoques, mais ils apprennent également aux enfants des choses dans le domaine de la science, de la chimie et de la physique, tout en développant leur créativité et leurs compétences sociales. Ces jeux encouragent aussi la curiosité et incitent les enfants à découvrir le monde qui les entoure. L’entreprise publie un blog pour les scientifiques en herbe qui explique aux enfants pourquoi ils baillent, pourquoi les moustiques piquent et en quoi les triangles ont un rôle important.

La Banque européenne d'investissement a octroyé un prêt de 10 millions d’EUR à Science4You pour soutenir sa croissance. Ce prêt s’inscrit dans le cadre de l’activité de la Banque au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui soutient les entreprises innovantes de petite taille que les banques commerciales considèrent comme trop risquées ou n'ayant pas encore fait leurs preuves.

« Science4You est une jeune pousse née d’un projet universitaire qui, chaque année, a grandi et affiché des résultats financiers positifs, », explique Francisco Alves da Silva, chargé de prêts à la BEI.

Science4You combinera le prêt de la BEI avec 10 millions d'EUR de ressources propres afin d’investir dans de meilleurs équipements pour l’assemblage des jeux, d’améliorer les ventes et la promotion en ligne, et de concevoir de nouveaux jeux. L’entreprise, qui commercialise 40 % de ses jeux au Portugal, utilisera également le financement pour son expansion en Europe et au-delà. Ses produits sont vendus dans plus de 30 pays du monde.

Exploiter au maximum les capacités cognitives

Les jeux de Science4You sont basés sur le concept STEM (Science, Technologie, Engineering and Mathematics - Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ce concept vise à développer les capacités cognitives, les facultés de raisonnement, l’esprit critique et la capacité de résoudre des problèmes des enfants. Les grands détaillants comme Amazon disposent d’un espace spécialement réservé à ce type de jeux. Les jeux répondant au concept « STEM » sont à la mode et nos produits surfent sur cette vague, explique M. Martins.

Outre la fabrication de parfums, savon et pâte gluante, Science4You propose des coffrets sur le thème du bien-être et des soins du corps, de la médecine, des dinosaures, de la chimie, de la fabrication de fusées, des cristaux et de la cuisine. Chaque coffret est basé sur des études scientifiques et est accompagné d’un mode d’emploi coloré et détaillé qui explique les expériences à réaliser et la recherche.