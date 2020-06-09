© Espoo

Financement dans le cadre du premier PPP concernant une collectivité locale en Finlande, qui vise à agrandir et à améliorer les installations éducatives à Espoo et, partant, à promouvoir l’inclusion et l’apprentissage tout au long de la vie et à renforcer encore la qualité des services pédagogiques.

La Banque européenne d’investissement, la Banque nordique d’investissement et OP Corporate Bank contribueront à ce projet au moyen de prêts d’un montant respectif de 60 millions d’EUR, 75 millions d’EUR et 35 millions d’EUR au maximum, assortis d’une durée de 21,5 ans.

L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques de la Commission européenne.

La Ville d’Espoo vient de signer le premier contrat de financement dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) à l’appui d’infrastructures publiques dans le secteur de l’éducation en Finlande. Kumppanuuskoulut Oy, la société de projet créée à cette fin, appuiera la construction de huit garderies et établissements scolaires, qui accueilleront 4 000 enfants et jeunes. La Banque européenne d’investissement participe à ce projet en mettant à disposition un prêt de 60 millions d’EUR, sur une durée de 21,5 ans, au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe. La Banque nordique d’investissement (NIB) complète ce financement par un prêt à long terme de même durée et d’un montant de 75 millions d’EUR.

L’accord entre Kumppanuuskoulut, le prestataire de services, et la Ville d’Espoo concerne le premier projet municipal réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) en Finlande. Les nouvelles installations devraient ouvrir leurs portes entre 2022 et 2024. Kumppanuuskoulut est responsable du financement, de la planification, de la construction et de l’entretien du projet jusqu’en 2042.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce projet peut réellement changer la donne pour la Finlande. Il s’agit d’un excellent exemple de la manière dont le secteur public peut utiliser des financements au titre du Plan d’investissement pour l’Europe pour mobiliser des investissements privés dans l’intérêt collectif. La Finlande est déjà en tête du classement des modèles éducatifs performants et il est encourageant de voir que le pays continue encore d’investir pour offrir aux enfants les meilleures installations possibles pour apprendre et étudier. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Grâce aux financements combinés de l’UE et d’investisseurs privés, la ville d’Espoo disposera bientôt de nouvelles garderies et écoles dont pourront profiter quelque 4 000 enfants et jeunes. Je suis ravi que le Plan d’investissement pour l’Europe aide à soutenir des projets dans le secteur de l’éducation et je félicite Espoo pour la signature de ce premier partenariat public-privé à l’appui d’une collectivité locale finlandaise. »

Henrik Normann, PDG de la NIB : « Le projet a des objectifs mesurables en matière de durabilité et il s’agit de la première fois qu’une municipalité finlandaise a recours à une initiative de ce genre pour la construction de bâtiments. Les investissements dans l’éducation des jeunes enfants permettront à Espoo de préserver des classes avec des effectifs peu nombreux et d’offrir un environnement pédagogique moderne. Cela devrait avoir des effets positifs et à large échelle sur la réussite scolaire et l’accès au marché du travail. »

Katja Keitaanniemi, PDG de OP Corporate Bank plc, intervenant comme unique bailleur de fonds commercial et agent général dans le cadre de l’opération : « Le projet de PPP d’Espoo est un événement marquant pour le marché finlandais et un excellent exemple de coopération parfaite entre la municipalité, le consortium d’investisseurs et les institutions financières ».

Ce projet permettra de concrétiser l’engagement d’Espoo en faveur de l’optimisation et de la modernisation du réseau scolaire ; il comprend des bâtiments qui seront construits dans des zones prioritaires connaissant une croissance démographique. Outre qu’elles sont spécifiquement conçues pour faciliter l’utilisation de méthodes pédagogiques modernes et le recours aux TIC, les écoles concernées appliqueront aussi des normes rigoureuses en matière d’efficacité énergétique, ce qui apportera de la valeur ajoutée au projet au regard des objectifs de l’UE.

Jaakko Kouvalainen, PDG de Kumppanuuskoulut Oy : « Nous sommes extrêmement heureux de contribuer au programme “Des écoles en forme”, qui vise à mettre en place des installations sûres, saines et fonctionnelles pour les enfants. »

La stratégie en matière scolaire est conforme à la stratégie Europe 2020 et poursuit quatre objectifs de haut niveau : la promotion de l’égalité et de l’inclusion, l’obtention de résultats d’apprentissage de qualité, la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie et la mise en place d’une éducation qui réponde aux besoins personnels, sociaux, culturels et économiques. La BEI propose des financements à long terme destinés à appuyer des projets d’investissement durables de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le présent projet en est une excellente illustration.

Informations générales

La Banque nordique d’investissement (NIB) est une institution financière internationale qui appartient à ses huit pays membres : Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède. Elle finance des projets privés et publics dans ses États membres ainsi que dans d’autres pays. La NIB s’est vu attribuer la note de crédit la plus élevée possible par les grandes agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, à savoir AAA et Aaa, respectivement. OP Financial Group est le plus grand groupe finlandais de services financiers, comptant quelque deux millions de détenteurs-clients et 12 000 employés. Il fournit une gamme complète de services bancaires et d’assurance pour les clients privés et les entreprises. OP Finance Group se compose des banques coopératives OP, de sa coopérative centrale OP Cooperative, ainsi que des filiales et des sociétés associées qui dépendent de cette dernière. Il a pour mission de promouvoir, dans une perspective durable, la prospérité, la sécurité et le bien-être de ses détenteurs-clients et de la région qu’il dessert. www.op.fi

Kumppanuuskoulut Oy est une société de projet constituée par Meridiam Investments II et YIT Suomi Oy. Meridiam est une société spécialisée dans les projets relatifs aux infrastructures sociales, à l’énergie et aux transports. À ce jour, elle a dirigé et administré quelque 80 projets variés de PPP et y a également investi. Ces projets représentent une valeur totale de plus de 7 milliards d’euros.YIT est la principale entreprise finlandaise du bâtiment et occupe également une place importante dans ce secteur en Europe du Nord. En 2019, son chiffre d’affaires a atteint un total de 3,4 milliards d’euros. YIT conçoit et construit des appartements, des locaux commerciaux et des zones complètes, et elle est également spécialisée dans la construction d’infrastructures complexes.