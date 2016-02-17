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ESPOO SCHOOLS PPP PROJECT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 60 000 000 €
Éducation : 60 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2020 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO LIFECYCLE PPP SCHOOLS
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ESPOO SCHOOLS PPP PROJECT
Communiqués associés
Finlande : soutien européen et nordique au premier PPP pour le financement d’écoles publiques

Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 09/06/2020
20160217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESPOO LIFECYCLE PPP SCHOOLS
ESPOON KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 166 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the provision of comprehensive and upper secondary school facilities to support the city of Espoo's education strategy. This includes the construction of completely new school complexes and/or the extension and/or refurbishment of existing schools.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Finland. It aims to upgrade and modernise the comprehensive and upper secondary schools estate. The purpose is to enhance the learning environment for pupils and students, and working conditions for teachers. Accordingly, the project is consistent with actions in support of the EU Horizon 2020 strategy, in reinforcing the human capital stock of a Member State, increasing access to lifelong learning, improving the quality of education, and cultivating human and social capital for growth, employment and inclusion. The project also embeds investments aiming to improve the energy efficiency of school and education-related buildings, existing or new, to comply with stricter norms as described in national law and implementing Directive 2010/31/EU on energy efficiency of buildings. The extent of the investment and its impact will be verified during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes new buildings, and extension and renovation of existing primary and secondary schools. Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects could be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC. The procedures will be assessed during the appraisal.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO LIFECYCLE PPP SCHOOLS
Date de publication
18 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68720981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160217
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ESPOO SCHOOLS PPP PROJECT
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255067658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160217
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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