REPowerEU et la BEI

Accélérer la transition écologique en Europe

Le conflit ukrainien a déclenché une crise énergétique qui a mis à nu la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie et des importations de combustibles fossiles. La crise énergétique a renforcé le soutien public à la transition des économies européennes vers l’énergie verte, afin de remédier à notre dépendance énergétique.

La Commission européenne et les États membres de l’UE collaborent avec les autorités locales et les entreprises privées pour développer les sources d’énergie renouvelables, mettre en place des mesures d’efficacité énergétique et moderniser les réseaux électriques en vue d’en améliorer l’efficacité, la fiabilité et la résilience. Ces efforts ouvrent la voie à une source d’énergie sûre et durable pour l’Union européenne et contribuent à la réalisation de nos objectifs climatiques.

REPowerEU : un plan ambitieux de l’UE

L’Union européenne a lancé REPowerEU, un plan ambitieux visant à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique. 

En octobre 2022, la BEI a annoncé qu’elle allait intensifier considérablement son engagement à soutenir les objectifs du plan REPowerEU en fournissant 30 milliards d’euros de financements supplémentaires aux entreprises et aux pouvoirs publics en faveur de l’énergie propre au cours des cinq années suivantes.

REPowerEU+ : un coup de pouce renforcé à l’énergie durable

En juillet 2023, la BEI a relevé de 50 % les objectifs de financement de l’engagement initial du Groupe BEI au titre de l’initiative REPowerEU+, les portant à 45 milliards d’euros jusqu’en 2027. Ce financement supplémentaire devrait permettre de mobiliser plus de 150 milliards d’euros de nouveaux investissements verts, qui aideront l’Europe à ramener ses émissions de carbone au niveau zéro d’ici à 2050.

En bref

REPowerEU est un plan de l’UE visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition vers l’énergie verte. Au cours des cinq prochaines années, la BEI mettra 45 milliards d’euros à disposition pour soutenir les objectifs de ce plan.

Soutien au secteur de l’énergie éolienne en Europe

Le secteur éolien joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables fixés pour 2030, qui nécessite un renforcement et des investissements considérables. La BEI a approuvé un programme de 5 milliards d’euros pour soutenir les fabricants européens d’équipements éoliens, mobilisant jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements dans la production et l’installation des composants nécessaires à la construction de parcs éoliens. Ces investissements donneront lieu à la mise en place de quelque 32 GW de nouvelles capacités de production d’énergie éolienne.

Le Plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne

Le programme soutient la concrétisation des objectifs du Plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne qui aidera à préserver la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement du secteur éolien. Le plan repose sur la fourniture par la BEI de contre-garanties permettant de décharger du risque les banques commerciales desservant le secteur éolien. De la sorte, ces banques peuvent émettre un plus grand nombre de garanties indispensables aux fabricants de composants destinés au secteur éolien pour pouvoir réaliser de nouveaux projets.
En savoir plus
  • Le programme de 5 milliards d’euros vise à soutenir les acteurs du secteur éolien établis dans l’UE en fournissant des contre-garanties aux banques qui peuvent alors émettre un plus grand nombre de garanties indispensables aux fabricants pour pouvoir réaliser de nouveaux projets.
  • Cet appui est capital pour favoriser le maintien et la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables en pleine croissance et mobiliser 80 milliards d’euros d’investissements dans les parcs éoliens qui auront pour résultat la mise en place de 32 GW de capacité de production d’énergie éolienne supplémentaire.
  • Bien qu’il représente une réussite européenne, le secteur éolien fait aujourd’hui face à des difficultés comme l’incertitude liée à la demande, la lenteur et la complexité des procédures d’autorisation et le manque de ressources et de main-d’œuvre.
  • Le Plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne vise à assurer que la transition vers les énergies propres aille de pair avec la compétitivité industrielle grâce à une chaîne d’approvisionnement saine et concurrentielle dans le secteur éolien, une réserve solide de projets et des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.
  • Dans le cadre de ce plan, la BEI est sollicitée pour proposer des contre-garanties visant à décharger du risque les banques desservant le secteur éolien, afin d’alléger les contraintes financières pesant sur les fabricants et qui résultent de l’expansion de leur carnet de commandes et d’une série de défis macroéconomiques.
  • On estime que pour parvenir à l’objectif de 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030, la capacité de production éolienne installée devra être portée à quelque 440 GW. Il s’agit de plus du double de la capacité actuelle, qui s’élève à 203 GW. Pour atteindre l’objectif fixé en matière de capacité de production, 600 milliards d’euros d’investissements sont nécessaires.
  • L’éolien est un secteur hautement spécialisé et concentré. Seuls quelques fabricants possédant des usines dans l’UE disposent des capacités, de la technologie et du savoir-faire pour produire et installer les équipements nécessaires.
  • Sans davantage de garanties de la BEI, les fabricants risquent d’être confrontés à une limitation de leur carnet de commandes susceptible d’entraîner un déplacement de la production à l’extérieur de l’UE, ce qui nuirait à la compétitivité.
  • Le programme soutient la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, du règlement pour une industrie « zéro net » et de REPowerEU qui visent une énergie propre et le recours à des technologies mises au point dans l’UE.

Admissibilité

REPowerEU+ soutient des projets dans les domaines suivants :

  • Énergies renouvelables, efficacité énergétique et développement des réseaux
    Augmentation et accélération du financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables, ainsi que d’infrastructures ciblées dans les secteurs de l’énergie et des transports durables (réseaux électriques et infrastructures de stockage ou de recharge des véhicules électriques, par exemple).
  • Technologies à zéro émission nette et matières premières
    Financement de la fabrication d’infrastructures essentielles à zéro émission nette pour les technologies vertes stratégiques ainsi que de l’extraction, du traitement et du recyclage des matières premières stratégiques cruciales pour la transition écologique.
  • Formation de la main-d’œuvre
    Investissements dans les compétences et la formation pour la transition écologique, y compris la formation de la main-d’œuvre, le soutien aux réseaux éducatifs et aux établissements d’enseignement supérieur.

Obtenir notre soutien

Nous collaborons avec des partenaires des secteurs public et privé afin de renforcer les investissements dans les projets énergétiques.

Nous soutenons les grandes entreprises et les grands projets à l’aide de prêts directs. Pour les petits projets, nous proposons des prêts ou d’autres formes d’assistance à des banques locales, qui interviennent comme intermédiaires et rétrocèdent nos financements à des petites entreprises.

Nous offrons également un large éventail de services de conseil pour soutenir les villes et les régions dans leur développement ainsi que pour aider de nombreux autres clients à trouver le financement ou l’assistance les mieux adaptés pour mener à bien leurs projets.

Pour les projets relatifs au climat, nous mettons à disposition des produits financiers innovants qu’il est difficile de trouver dans le secteur privé. Nous fournissons également des subventions et une assistance technique pour le démarrage des projets.

Découvrez nos produits  

REPowerEU en action

Autres actualités  

La BEI, un partenaire de longue date

Notre soutien au secteur de l’énergie

Nous finançons des projets d’énergie durable dans le monde entier. Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi d’un plus grand nombre de prêts en faveur de l’énergie propre et à des solutions innovantes pour laisser un monde plus propre et plus vert aux générations futures.

Au cours de la dernière décennie, le Groupe BEI a investi près de 147 milliards d’euros dans le secteur énergétique de l’UE, ce qui a permis à l’Europe de maintenir un approvisionnement énergétique résilient. Le Groupe BEI a connu une année record en 2024 pour ce qui est des volumes de financement de l’énergie, fournissant plus de 31 milliards d’euros pour des projets relevant de ce secteur.

Soutien de la BEI au secteur de l’énergie  

 

 

