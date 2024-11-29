Espagne : accord entre la BEI et Naturgy sur un prêt de 1 milliard d’euros visant à investir dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens terrestres

EIB

La BEI et Naturgy ont signé une première tranche de 400 millions d’euros sur un financement approuvé d’un montant total de 1 milliard d’euros.

Ce prêt servira à financer la mise en service de nouvelles centrales d’énergie renouvelable ainsi que le rééquipement et l’hybridation de centrales existantes.

Une fois terminé, le projet devrait produire une énergie verte équivalente à la consommation moyenne de plus de 1,15 million de foyers sur une année.

La plupart des investissements associés à ce projet seront mis en œuvre dans des régions dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, contribuant ainsi à la cohésion régionale.

Cette opération participera à la réalisation de l’objectif du plan REPowerEU visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’UE et à accélérer la transition énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Naturgy un prêt de 1 milliard d’euros visant à appuyer des investissements dans de nouvelles centrales solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres, ainsi que dans le rééquipement et l’hybridation de centrales existantes en Espagne. D’un montant de 400 millions d’euros, la première tranche de ce financement a été signée à Madrid. Dans une moindre mesure, ce prêt servira également à des investissements dans des batteries destinées au stockage d’énergie renouvelable.

L’investissement associé au projet augmentera la capacité de production d’énergie renouvelable en Espagne de 2,3 GWh, contribuant ainsi à la transition énergétique dans le pays et aux objectifs plus larges du Groupe BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Une fois terminé, le projet devrait produire une énergie verte équivalente à la consommation moyenne de plus de 1,15 million de foyers sur une année.

L’accord a été signé par Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE à la BEI, et Francisco Reynés, président-directeur général de Naturgy.

Jean-Christophe Laloux : « Cet important accord de financement avec Naturgy témoigne de la volonté ferme de la BEI d’appuyer la transition énergétique en Europe. Une fois achevé, ce projet devrait produire suffisamment d’électricité verte pour alimenter plus d’un million de foyers, contribuant ainsi à notre sécurité énergétique et à notre autonomie stratégique. »

Francisco Reynés, PDG de Naturgy : « L’accord de financement que nous avons conclu avec la BEI montre et confirme une fois de plus notre engagement en faveur de la transition énergétique et de l’accélération de la décarbonation de l’économie espagnole. Je tiens à souligner le travail accompli par l’équipe financière de Naturgy, dirigée par Steven Fernández, pour parvenir à cet accord. La mise en œuvre de ces investissements permettra également la création de milliers d’emplois dans ce que l’on a baptisé l’“Espagne vide”, ce qui se traduira par une plus grande cohésion territoriale dans notre pays. »

Le financement de la BEI souligne son engagement à l’appui de la cohésion économique, sociale et territoriale, étant donné qu’une grande partie des investissements soutenus seront mis en œuvre dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne européenne. Le projet devrait créer 4 200 emplois au cours de la phase de mise en œuvre des investissements.

Le prêt de 1 milliard d’euros relève du programme d’actions de la BEI destiné à soutenir le plan REPowerEU, visant à accroître la sécurité énergétique de l’Union européenne et à accélérer la transition énergétique.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a prêté plus de 21 milliards d’euros à l’appui de la sécurité énergétique en Europe. En Espagne, cet objectif a bénéficié la même année d’un montant de 4,513 milliards d’euros, qui a été consacré au financement d’investissements liés, entre autres, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux réseaux d’électricité et aux systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition vers l’utilisation d’énergies durables et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’euros les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin d’encourager le financement de la production manufacturière européenne dans les domaines des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici à 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements pour plus de 150 milliards d’euros dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a représenté un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets liés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. Concernant l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année un total de 88 milliards d’euros de financements.

Naturgy

Naturgy travaille dans le secteur de l’énergie depuis 180 ans grâce à un modèle économique qui a su s’adapter aux changements sociaux, technologiques et économiques qui se sont produits dans le monde. Son succès face aux difficultés et possibilités que présente l’environnement est le fruit d’une gestion d’entreprise résiliente face aux différents contextes historiques et d’une culture porteuse de changement qui se soucie du quotidien des gens. Consciente du défi mondial que représente la lutte contre les changements climatiques, l’entreprise a transformé et réorienté son activité vers la transition énergétique grâce à une stratégie basée sur la promotion des énergies et des gaz renouvelables et un modèle économique durable qui contribue aux défis sociaux et environnementaux auxquels l’humanité est confrontée.

Présente dans plus de 24 pays, Naturgy fournit du gaz et de l’électricité à près de 16 millions de clients. Sa part de marché atteint en Espagne 44,3 % des contrats de gaz et 14,6 % des contrats d’électricité, avec une puissance installée d’environ 18 GW et un bouquet de production d’électricité diversifié. Elle opère sur les marchés réglementés et libéralisés du gaz et de l’électricité, et est très tournée vers l’international, principalement dans les domaines de la distribution de gaz et d’électricité, la production et la commercialisation d’électricité, et les infrastructures, l’approvisionnement et la commercialisation gazières.