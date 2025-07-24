Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IVCDCI – Europe dans le monde

Promouvoir le développement durable, la paix et la stabilité partout dans le monde

Le programme IVCDCI – Europe dans le monde, également connu sous le nom d’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, est le principal outil de financement de l’Union européenne visant à contribuer à l’éradication de la pauvreté et à la promotion du développement durable, de la paix et de la stabilité dans le monde.

Par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche spécialisée dans le développement, la Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de l’UE dans le monde entier.

L’IVCDCI – Europe dans le monde soutient en particulier les pays confrontés à des défis en matière de développement à long terme. Il contribue également à la réalisation des engagements et objectifs internationaux de l’UE, tels que le programme des Nations unies à l’horizon 2030 et l’accord de Paris.

Le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) est le bras financier de l’IVCDCI – Europe dans le monde. Il permet à l’UE de promouvoir le développement durable grâce à des investissements publics et privés dans le monde entier. Le FEDD+ s’appuie sur le succès du Fonds européen pour le développement durable (FEDD).

En savoir plus  

Comment fonctionne l’IVCDCI – Europe dans le monde ?

L’IVCDCI – Europe dans le monde et le FEDD+ fournissent des capacités de financement sous la forme de garanties budgétaires, de prêts, de fonds propres, d’assistance technique et de subventions dans le monde entier afin de soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et à la promotion de la résilience socio-économique et environnementale dans les pays partenaires, et plus particulièrement à l’éradication de la pauvreté.

Opérations de la BEI au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde

Opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales – Fenêtre d’investissement 1

La BEI est le partenaire de mise en œuvre exclusif pour la fenêtre d’investissement 1 au titre de l’IVCDCI.

Cette enveloppe de garanties FEDD+ permet à la BEI de fournir une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales.

Au titre de la fenêtre d’investissement 1, la BEI peut mettre à disposition :

  • des prêts ;
  • des substituts de prêts ;
  • des instruments de dette émis sur les marchés des capitaux ;
  • des garanties.

Cette composante est accessible à toutes les régions admissibles.

Opérations avec des contreparties sous-souveraines commerciales – Fenêtre d’investissement 2

La fenêtre d’investissement 2 de l’IVCDCI est une fenêtre spécifique supplémentaire que la BEI met en œuvre en collaboration avec d’autres partenaires.

La BEI peut fournir une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales qui ne bénéficient pas d’une garantie étatique.

Cette composante est accessible à toutes les régions admissibles.

Opérations du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique – Fenêtre d’investissement 4

La BEI est le partenaire de mise en œuvre exclusif pour la fenêtre d’investissement 4 de l’IVCDCI.

Cette enveloppe de garanties FEDD+ permet à la BEI d’apporter un soutien sous la forme d’un panachage de ressources au secteur privé dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

L’intervention de la BEI se concentre sur les opérations de financement à haut risque et à fort impact et vise à :

  • maximiser l’additionnalité des financements,
  • remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales ;
  • proposer des produits innovants ;
  • mobiliser des fonds du secteur privé.

Le soutien apporté par la BEI est financé sur les ressources de la Facilité d’investissement ACP et complété par celles du Fonds fiduciaire ACP.

Mécanismes régionaux et programmes d’investissement dans le cadre de l’architecture ouverte du FEDD+

Outre les fenêtres mentionnées plus haut, la BEI gère des mécanismes régionaux de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social, partout dans le monde.

Ces mécanismes régionaux sont les suivants :

Aux côtés d’autres partenaires de mise en œuvre, la BEI bénéficie également des garanties de l’UE dans le cadre de l’architecture ouverte FEDD+ pour promouvoir des mécanismes thématiques, par exemple dans le domaine de l’éradication de la poliomyélite.

Couverture géographique

Dans le cadre de l’IVCDCI – Europe dans le monde, la BEI peut appuyer des projets dans l’ensemble des régions suivantes :

 

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Nous contacter  

Sélection d’articles

  •
    24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif

    Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.

    Développement - international
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 22 mai 2025

    Les partenariats en matière de santé sont essentiels

    Les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que tous les pays disposent des ressources dont ils ont besoin pour détecter les nouvelles épidémies et réagir rapidement, faute de quoi nous serons toutes et tous en danger.

    Entretiens Institutional Santé et sciences de la vie Partenariats Partenaires Covid-19 Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international Infrastructures sociales
  • 8 mai 2025

    Une bouffée d’air frais grâce à la science

    Avec le soutien de l’UE, l’Institut Mihajlo Pupin contribue à l’assainissement de l’air pollué par les chaudières au charbon et au mazout à Belgrade.

    Environnement Changements climatiques Climat Technologies Action en faveur du climat Sciences Balkans occidentaux Pollution Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 25 avril 2025

    Notre soutien à l’Ukraine en 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    PME Chemins de fer Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Santé et sciences de la vie Gestion de l'eau et des eaux usées Éducation et formation Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales

BEI Monde

Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

En savoir plus  

En quoi consiste le panachage de ressources ?

Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont affectées et de renforcer leur impact global sur le développement.

Nos mécanismes de panachage de ressources

La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de quatre mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.

En savoir plus  

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités
Autres actualités
Publications
Autres publications