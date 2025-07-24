IVCDCI – Europe dans le monde

La BEI est le partenaire de mise en œuvre exclusif pour la fenêtre d’investissement 1 au titre de l’IVCDCI.

Cette enveloppe de garanties FEDD+ permet à la BEI de fournir une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales.

Au titre de la fenêtre d’investissement 1, la BEI peut mettre à disposition :

des prêts ;

des substituts de prêts ;

des instruments de dette émis sur les marchés des capitaux ;

des garanties.

Cette composante est accessible à toutes les régions admissibles.