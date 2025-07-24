Comment fonctionne l’IVCDCI – Europe dans le monde ?
L’IVCDCI – Europe dans le monde et le FEDD+ fournissent des capacités de financement sous la forme de garanties budgétaires, de prêts, de fonds propres, d’assistance technique et de subventions dans le monde entier afin de soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et à la promotion de la résilience socio-économique et environnementale dans les pays partenaires, et plus particulièrement à l’éradication de la pauvreté.
Opérations de la BEI au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde
La BEI est le partenaire de mise en œuvre exclusif pour la fenêtre d’investissement 1 au titre de l’IVCDCI.
Cette enveloppe de garanties FEDD+ permet à la BEI de fournir une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales.
Au titre de la fenêtre d’investissement 1, la BEI peut mettre à disposition :
- des prêts ;
- des substituts de prêts ;
- des instruments de dette émis sur les marchés des capitaux ;
- des garanties.
Cette composante est accessible à toutes les régions admissibles.
La fenêtre d’investissement 2 de l’IVCDCI est une fenêtre spécifique supplémentaire que la BEI met en œuvre en collaboration avec d’autres partenaires.
La BEI peut fournir une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales qui ne bénéficient pas d’une garantie étatique.
Cette composante est accessible à toutes les régions admissibles.
La BEI est le partenaire de mise en œuvre exclusif pour la fenêtre d’investissement 4 de l’IVCDCI.
Cette enveloppe de garanties FEDD+ permet à la BEI d’apporter un soutien sous la forme d’un panachage de ressources au secteur privé dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
L’intervention de la BEI se concentre sur les opérations de financement à haut risque et à fort impact et vise à :
- maximiser l’additionnalité des financements,
- remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales ;
- proposer des produits innovants ;
- mobiliser des fonds du secteur privé.
Le soutien apporté par la BEI est financé sur les ressources de la Facilité d’investissement ACP et complété par celles du Fonds fiduciaire ACP.
Outre les fenêtres mentionnées plus haut, la BEI gère des mécanismes régionaux de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social, partout dans le monde.
Ces mécanismes régionaux sont les suivants :
- Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique (APIF)
- Plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV)
- Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LACIF)
- Plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA)
- Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO)
Aux côtés d’autres partenaires de mise en œuvre, la BEI bénéficie également des garanties de l’UE dans le cadre de l’architecture ouverte FEDD+ pour promouvoir des mécanismes thématiques, par exemple dans le domaine de l’éradication de la poliomyélite.
Couverture géographique
Dans le cadre de l’IVCDCI – Europe dans le monde, la BEI peut appuyer des projets dans l’ensemble des régions suivantes :
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
En quoi consiste le panachage de ressources ?
Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont affectées et de renforcer leur impact global sur le développement.
Nos mécanismes de panachage de ressources
La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de quatre mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.