Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique

Soutien à une croissance durable et juste en Asie et dans le Pacifique.

La Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique (APIF) est un mécanisme régional de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social, dans la région.

Financée au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde, l’APIF vise à mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets d’infrastructures essentiels en Asie et dans le Pacifique. Ce mécanisme cadre avec les objectifs du programme indicatif pluriannuel 2021-2027 pour l’Asie et le Pacifique.

 APIF succède aux trois dispositifs infrarégionaux suivants : Facilité d’investissement pour l’Asie (FIA)Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC)Facilité d’investissement pour le Pacifique (FIP).

Fonctionnement

L’APIF soutient les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Elle accorde la priorité aux projets qui luttent contre les changements climatiques, en mettant en particulier l’accent sur :

  • le pacte vert pour l’Europe,
  • la création d’emplois décents et la croissance, et
  • la transition numérique.

Ce dispositif met en commun des aides non remboursables provenant du budget de l’UE pour mobiliser des financements auprès de la BEI, d’institutions financières partenaires et d’investisseurs publics et privés.

L’APIF peut soutenir ses clients en leur proposant :

  • des subventions à l’investissement,
  • une assistance technique,
  • des instruments financiers tels que des prêts, des fonds propres et des garanties.

Quels sont les investissements admissibles ?

L’APIF peut appuyer des projets qui soutiennent l’un des secteurs suivants :

  • les transports et les transports urbains durables,
  • l’énergie,
  • l’environnement,
  • les infrastructures sociales,
  • le développement du secteur privé et des petites entreprises (PME),
  • l’égalité entre les sexes,
  • la transition numérique,
  • le soutien lié au COVID.

  Cette facilité est accessible aux pays d’Asie, du Pacifique et du Moyen-Orient qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’IVCDCI.

Sélection d’articles

  •
    1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 5 septembre 2024

    Solidarité à l'égard des petites îles et bon sens climatique

    Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Global Gateway nous montre ce qu’est un véritable soutien aux petits états insulaires ».

    Océans Entretiens Environnement Le Comité de direction Nadia Calviño Cap Vert Barbade Kiribati Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 8 août 2024

    Les femmes qui transforment le monde

    Des lutteuses indiennes aux activistes menstruelles indonésiennes : les histoires derrière les reportages primés sur des femmes inspirantes du Sud global.

    Diversité et égalité hommes-femmes Inde Indonésie Congo (Rép. démocratique) Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international
  • 19 juillet 2024

    Sur le terrain | Soutien à l’accès à l’eau potable aux Fidji

    Découvrez comment BEI Monde soutient l’amélioration de la fourniture en eau potable, de la santé publique et de l’avenir de ce pays insulaire du Pacifique.

    Gestion de l'eau et des eaux usées Fidji Asie et Pacifique Climat et environnement
  • 4 décembre 2023

    Adaptation aux effets des changements climatiques

    Dans les pays en développement, l’évolution du climat contraint déjà la population à migrer en masse, rendant ainsi essentiels l’adaptation et son financement

    Durabilité sociale Fragility and conflict Climat Diversité et égalité hommes-femmes Adaptation Migrations Zambie Nigéria Malawi Pakistan Jordanie Chine Bangladesh Philippines Asie et Pacifique Voisinage méridional Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 30 octobre 2023

    Des reportages sur des femmes inspirantes

    Le prix Women’s Solutions Reporting distingue des journalistes et documentaristes s’intéressant à des femmes qui changent la donne dans le Sud global

    Diversité et égalité hommes-femmes Argentine Inde Ouganda Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Développement - international
Plus d'articles  

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Nous contacter  
European Union

IVCDCI – Europe dans le monde

L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde est l’instrument de financement extérieur de l’UE destiné à éliminer la pauvreté et à instaurer un monde plus durable, plus prospère, plus pacifique et plus stable. Les opérations au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde concernent la coopération de l’UE avec tous les pays tiers, à l’exception des bénéficiaires en phase de préadhésion et des territoires d’outre-mer.

En savoir plus  

BEI Monde

Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

En savoir plus  

En quoi consiste le panachage de ressources ?

Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont allouées et de renforcer leur impact global sur le développement.

Nos mécanismes de panachage de ressources

La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de quatre mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.

En savoir plus  