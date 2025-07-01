La Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique (APIF) est un mécanisme régional de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social, dans la région.
Financée au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde, l’APIF vise à mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets d’infrastructures essentiels en Asie et dans le Pacifique. Ce mécanisme cadre avec les objectifs du programme indicatif pluriannuel 2021-2027 pour l’Asie et le Pacifique.
APIF succède aux trois dispositifs infrarégionaux suivants : Facilité d’investissement pour l’Asie (FIA), Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC), Facilité d’investissement pour le Pacifique (FIP).
Fonctionnement
L’APIF soutient les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Elle accorde la priorité aux projets qui luttent contre les changements climatiques, en mettant en particulier l’accent sur :
- le pacte vert pour l’Europe,
- la création d’emplois décents et la croissance, et
- la transition numérique.
Ce dispositif met en commun des aides non remboursables provenant du budget de l’UE pour mobiliser des financements auprès de la BEI, d’institutions financières partenaires et d’investisseurs publics et privés.
L’APIF peut soutenir ses clients en leur proposant :
- des subventions à l’investissement,
- une assistance technique,
- des instruments financiers tels que des prêts, des fonds propres et des garanties.
Quels sont les investissements admissibles ?
L’APIF peut appuyer des projets qui soutiennent l’un des secteurs suivants :
- les transports et les transports urbains durables,
- l’énergie,
- l’environnement,
- les infrastructures sociales,
- le développement du secteur privé et des petites entreprises (PME),
- l’égalité entre les sexes,
- la transition numérique,
- le soutien lié au COVID.
Cette facilité est accessible aux pays d’Asie, du Pacifique et du Moyen-Orient qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’IVCDCI.
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
En quoi consiste le panachage de ressources ?
Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont allouées et de renforcer leur impact global sur le développement.
Nos mécanismes de panachage de ressources
La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de quatre mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.