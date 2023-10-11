© European Union

La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et la fondation Bill & Melinda Gates ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un nouveau partenariat de financement pour saisir les opportunités décisives en matière de santé mondiale: éradiquer la poliomyélite et garantir un meilleur accès aux innovations en matière de santé à ceux qui en ont le plus besoin. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre du financement de la lutte contre la poliomyélite, déploieront les ressources nécessaires pour éradiquer cette maladie, soutenir la distribution d'autres vaccinations infantiles et renforcer les systèmes de santé afin qu'ils soient mieux à même de réagir aux menaces sanitaires émergentes.

L'enveloppe financière prévue de 1,1 milliard d'euros vise à fournir de nouveaux financements pour éradiquer une maladie humaine pour la deuxième fois seulement dans l'histoire et aider à résoudre les problèmes de santé et de développement des populations les plus vulnérables du monde afin de leur donner un accès équitable aux services et innovations en matière de soins de santé, dont elles ne bénéficient pas actuellement.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée en ces termes: «Nous sommes sur le point de faire disparaître la poliomyélite de la surface de la terre. La Commission européenne, la BEI et la fondation Bill & Melinda Gates s'associent pour parcourir la dernière ligne droite. Grâce au financement de 1 milliard d'euros au titre de notre stratégie d'investissement européenne Global Gateway, nous investirons dans des systèmes de santé plus solides à l'échelle mondiale et dans la production, la fabrication et l'administration au niveau local de vaccins et de médicaments, là où le besoin est le plus pressant. La coopération mondiale nous a aidés à mettre un terme à la pandémie de COVID-19. Désormais, elle va nous aider à nous débarrasser de la poliomyélite une fois pour toutes.»

Le partenariat marque une augmentation considérable du financement en faveur de la santé mondiale et du développement humain au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD +) de la Commission européenne; il est prévu qu'il inclue une contrepartie de nouveaux financements complémentaires en faveur de la santé mondiale apportés par la fondation Bill & Melinda Gates, ce qui maximisera l'impact de chaque euro engagé par l'UE et la Banque européenne d'investissement.

«Aujourd'hui, nous sommes unis pour écrire le dernier chapitre de l'histoire de la poliomyélite. La Banque européenne d'investissement intervient au sein d'un partenariat unique avec les partenaires dans les domaines de la philanthropie et de la santé, en fournissant 500 millions d'euros d'investissements à l'appui du programme mondial d'éradication de la poliomyélite. Cette initiative marquera une étape importante dans le renforcement de la vaccination et des soins de santé, en veillant à ce que chaque enfant, quelle que soit sa situation, puisse être protégé contre la poliomyélite», a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement.

Afin d'accélérer les progrès en matière d'éradication du poliovirus sauvage, le partenariat prévoit de verser 500 millions d'euros à l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, en particulier à l'Organisation mondiale de la santé et à l'UNICEF. Les financements permettront d'administrer le vaccin antipolio à près de 370 millions d'enfants chaque année; de fournir des services sanitaires vitaux aux enfants parallèlement aux campagnes de vaccination contre la poliomyélite, notamment des vaccins contre la rougeole et d'autres immunisations courantes; et de renforcer les systèmes de santé afin de mieux se préparer aux menaces sanitaires émergentes et de mieux y faire face, comme le programme de lutte contre la poliomyélite a permis de le faire face à la COVID-19, au virus Ebola et à d'autres maladies. Aujourd'hui, le poliovirus sauvage ne demeure endémique que dans deux pays, à savoir le Pakistan et l'Afghanistan, et 80 % des cas de variants du poliovirus ne concernent que quatre régions infranationales.

«Grâce aux innovations dans le domaine médical, le monde a éradiqué une maladie humaine, la variole. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'en éliminer une autre, le poliovirus sauvage. Je m'engage à veiller à ce qu'aucun enfant, où qu'il se trouve dans le monde, ne soit exposé à cette terrible maladie. Je suis également optimiste quant au fait que nous allons éradiquer la poliomyélite une fois pour toutes et rendre les innovations en matière de santé plus accessibles à tous, en particulier dans les pays les plus pauvres», a déclaré Bill Gates, coprésident de la fondation Bill & Melinda Gates.

Une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros sera destinée au développement de la capacité d'innovation des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il s'agit, entre autres, de nouveaux financements en faveur d'initiatives soutenues par la Commission européenne, notamment les efforts visant à rendre les innovations dans le domaine de la santé, telles que les vaccins et traitements vaccins à ARNm plus accessibles aux personnes vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, dans le cadre du plan d'investissement de l'UE pour le monde, «Global Gateway». Les dirigeants et partenaires mondiaux examineront les possibilités d'investissements supplémentaires dans le domaine de la santé dans le monde entier lors du prochain forum «Global Gateway» (25-26 octobre).

«Grâce au leadership et au partenariat de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, les personnes qui en ont le plus besoin devraient bénéficier de vaccins, de médicaments et d'autres innovations vitales, ce qui améliorera la santé des communautés dans le monde entier. Nous savons que lorsqu'une communauté est en bonne santé, les économies se développent», a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la fondation Bill & Melinda Gates.

«Il est essentiel d'atteindre les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés dans les zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès pour mener à bien le travail d'éradication de la poliomyélite», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. «Ces nouveaux fonds contribueront non seulement à nous mettre sur la voie d'un monde sans poliomyélite, mais aussi à mettre en place des systèmes de santé plus durables et résilients afin de protéger les enfants et communautés qui sont menacés par la poliomyélite contre les nombreuses autres menaces sanitaires auxquelles ils font face.»

«L'éradication de la poliomyélite est à portée de main, mais les progrès sont fragiles et nous devons rester entièrement concentrés sur notre objectif», a déclaré Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF. «Ce nouveau financement contribuera à faire en sorte que tous les enfants soient vaccinés afin d'éradiquer la poliomyélite, tout en renforçant les systèmes de santé de proximité. Aucun enfant ne devrait souffrir d'une maladie facilement évitable.»

Plus précisément, le partenariat de financement devrait inclure:

une nouvelle enveloppe financière de 500 millions d'euros en faveur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (comme indiqué ci-dessus);

(comme indiqué ci-dessus); 500 millions d'euros d'investissements et de subventions pour améliorer l'accès aux innovations de santé, renforcer les systèmes de santé et se préparer aux futures pandémies : la fondation Bill & Melinda Gates prévoit de fournir 250 millions d'euros de subventions et d'investissements en contrepartie de l'enveloppe de 250 millions d'euros d'investissements mise à disposition par la Banque européenne d'investissement et garantie par le Fonds européen pour le développement durable Plus;

: la fondation Bill & Melinda Gates prévoit de fournir 250 millions d'euros de subventions et d'investissements en contrepartie de l'enveloppe de 250 millions d'euros d'investissements mise à disposition par la Banque européenne d'investissement et garantie par le Fonds européen pour le développement durable Plus; 80 millions d'euros de subventions pour l'assistance technique: la fondation Bill & Melinda Gates prévoit de fournir un montant équivalent aux 40 millions d'euros de subventions de la Commission européenne afin de fournir une assistance technique et de garantir que les programmes de santé mondiale déploient pleinement leur potentiel.

Le partenariat annoncé aujourd'hui s'appuie sur les partenariats existants entre la fondation Bill & Melinda Gates et la Commission européenne et les États membres, notamment un train de mesures de soutien de 100 millions d'euros en faveur de l'Agence africaine du médicament (AMA), récemment créée et les agences africaines nationales de réglementation des médicaments ou initiatives régionales, la Plateforme africaine de diagnostic de santé, qui aide les partenaires africains à accroître l'accès aux tests de laboratoire et à en réduire les coûts, et la coordination d'initiatives en matière de santé, telles que COVAX, une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la COVID-19.

Informations générales

À propos de la fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur, la fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tout un chacun à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s'emploie à améliorer la santé des populations et à leur offrir la possibilité d'échapper à la faim et à l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle entend veiller à ce que tous, en particulier ceux qui ont le moins de ressources, aient accès aux opportunités dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, Washington, la fondation est dirigée par le PDG Mark Suzman, sous la direction des coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates et du conseil de direction.

Contact médias media@gatesfoundation.org

À propos de la Commission européenne

La Commission contribue à la stratégie globale de l'UE, propose de nouvelles législations et politiques de l'UE, surveille leur mise en œuvre et gère le budget de l'UE. Elle joue également un rôle important dans l'aide au développement international. En 2021, la Commission européenne a lancé Global Gateway, la stratégie d'investissement de l'Europe pour le monde. Global Gateway est une proposition, adressée par l'Union aux pays partenaires, pour les aider dans leurs efforts de croissance durable, de transitions écologique et numérique ainsi que de développement et de bien-être des communautés. Dans le monde entier, Global Gateway vise à mobiliser 300 milliards d'euros d'investissements entre 2021 et 2027 au moyen de subventions, de prêts concessionnels et de garanties permettant de réduire les risques pesant sur les investissements du secteur privé. Global Gateway investit dans un large éventail de projets, allant des infrastructures matérielles aux programmes de santé, conformément à la stratégie de l'UE en matière de santé mondiale.

En ce qui concerne l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite

L'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite est un partenariat public-privé, menée par les gouvernements nationaux, l'OMS, Rotary International, les US Centers for Disease Control and Prevention (Centres américains de prévention et de contrôle des maladies), l'UNICEF, la fondation Bill & Melinda Gates et Gavi, l'Alliance du vaccin. Depuis son lancement en 1988, ce partenariat a contribué à prévenir plus de 20 millions de cas de paralysie, plus de 1,5 million de décès infantiles et à réduire l'incidence du poliovirus sauvage de 99 %, passant de plus de 350 000 cas dans plus de 125 pays endémiques à sept cas dans deux pays endémiques en 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.polioeradication.org