La Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Latin America and Caribbean Investment Facility, LACIF) est un mécanisme régional de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir la transition écologique et une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Financée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, la LACIF vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour des projets d’infrastructures clés dans les régions d’Amérique latine et des Caraïbes et contribue à la stratégie Global Gateway de la Commission européenne.

La LACIF succède à deux dispositifs sous-régionaux : la Facilité d'investissement pour l’Amérique latine et la Facilité d’investissement pour les Caraïbes.