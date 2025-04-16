La Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Latin America and Caribbean Investment Facility, LACIF) est un mécanisme régional de panachage de ressources mis en place par l’UE pour promouvoir la transition écologique et une croissance économique à long terme, durable et inclusive sur le plan social en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Financée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, la LACIF vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour des projets d’infrastructures clés dans les régions d’Amérique latine et des Caraïbes et contribue à la stratégie Global Gateway de la Commission européenne.
La LACIF succède à deux dispositifs sous-régionaux : la Facilité d'investissement pour l’Amérique latine et la Facilité d’investissement pour les Caraïbes.
Fonctionnement
La LACIF appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Facilité donne la priorité aux projets qui sont conformes au programme d’investissement « Global Gateway » UE-ALC, en mettant particulièrement l’accent sur :
- l’amélioration et la durabilité des infrastructures dans les deux régions,
- le renforcement de la protection de l’environnement, notamment par l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets,
- un développement socio-économique équitable et durable et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).
Ce dispositif met en commun des aides non remboursables provenant du budget de l’UE pour mobiliser des financements auprès de la BEI, d’institutions financières partenaires et d’investisseurs publics et privés.
La LACIF peut soutenir ses clients en leur proposant :
- des subventions à l’investissement,
- une assistance technique,
- des instruments financiers tels que des prêts, des fonds propres et des garanties.
Qui peut en bénéficier ?
La LACIF peut appuyer des projets dans les domaines suivants :
- l’approvisionnement en eau et l’assainissement,
- la gestion des déchets,
- les transports durables et l’aménagement urbain,
- la santé et l’éducation,
- la reconstruction et la réhabilitation,
- le développement rural et l’agriculture durable,
- l’énergie durable,
- les services financiers et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME),
- la protection de l’environnement.
Couverture géographique
La Facilité est disponible dans les pays suivants :
- Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay
- Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago
Sélection d’articles
-
Le bon côté des énergies vertes
Le soleil, le vent, de vastes réserves de minerais critiques et une stratégie ambitieuse pourraient transformer le Chili en centrale d’énergies renouvelables.
-
Solidarité à l'égard des petites îles et bon sens climatique
Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Global Gateway nous montre ce qu’est un véritable soutien aux petits états insulaires ».
-
Partenariats de BEI Monde avec des donateurs
Lancez la vidéo et partez à la découverte de nos projets dans le monde, guidés par nos fonds fiduciaires financés par des donateurs. En unissant nos forces, nous avons une incidence concrète. BEI Monde prend soin des personnes et de la planète grâce à ses partenariats avec des donateurs.
-
Des reportages sur des femmes inspirantes
Le prix Women’s Solutions Reporting distingue des journalistes et documentaristes s’intéressant à des femmes qui changent la donne dans le Sud global
-
Entrepreneurs dominicains : l’histoire de Julie Belliard
Rencontrez Julie Belliard, architecte et entrepreneuse engagée, qui vit à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine.
-
Entrepreneurs dominicains : l’histoire d’Héctor
Découvrez comment une pompe à eau à énergie solaire a transformé la vie d’un agriculteur et augmenté ses rendements agricoles.
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
En quoi consiste le panachage de ressources ?
Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont affectées et de renforcer leur impact global sur le développement.
Nos mécanismes de panachage de ressources
La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de sept mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.