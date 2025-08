Le Brésil et la BEI

Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Ceux-ci contribuent aux efforts déployés par le Brésil pour atteindre les objectifs de développement durable et la neutralité climatique, en mettant l’accent sur l’atténuation des changements climatiques et les infrastructures sociales et économiques comme l’eau et l’assainissement ainsi que le développement du secteur privé local.



Notre activité au Brésil a porté sur les domaines suivants :