Le prêt de la banque de l’UE répond aux critères du Défi 2X, une initiative menée par les institutions de financement du développement du G7, qui déploie et mobilise des capitaux pour favoriser l’autonomisation et la participation économique des femmes. En 2021, la Banque a financé dans le monde, par l’intermédiaire de ses partenaires, des investissements d’un montant total de 357,2 millions d’euros, dont 179,95 millions d’euros ont directement contribué à l’autonomisation économique des femmes.

Des microcrédits pour aider les femmes brésiliennes à surmonter les obstacles financiers

L’inégalité entre les sexes reste un problème au Brésil. Bien qu’elles possèdent un niveau d’éducation équivalent, les Brésiliennes ne se voient généralement pas offrir les mêmes possibilités que les hommes. Les femmes gagnent 25 % de moins que les hommes au Brésil. Pour compenser cet écart, elles sont obligées de cumuler les emplois.

Grâce à Crediamigo Delas, plus de 300 000 femmes ont pu bénéficier de plus de 500 000 prêts entre 2021 et juillet 2022.

« Quand les femmes viennent à nous pour solliciter un crédit au titre de Crediamigo Delas, c’est pour assurer la survie de leur famille », poursuit Fabrizzio Leite Feitosa. « Avec le soutien de nos microcrédits, elles créent et développent leur entreprise. Leur activité a également des retombées positives au sein de leurs communautés et de leurs quartiers, en générant des revenus pour leurs familles et de nouveaux emplois. »

Des microcrédits pour des groupes de femmes

CrediAmigo Delas finance des investissements et des fonds de roulement à l’aide de prêts d’une durée allant de quatre à 24 mois. Ces prêts sont limités à environ 2 350 EUR par cliente. L’approbation d’un crédit passe par l’analyse de la capacité de paiement de cette dernière et les caractéristiques de son entreprise. Outre le crédit, Banco do Nordeste propose également des services de conseil aux clientes de Crediamigo et a mis en place plusieurs partenariats avec d’autres institutions pour aider les entrepreneuses.

Creditamigo Delas propose aussi des « prêts solidaires ». Ces prêts s’adressent à de petits groupes qui empruntent ensemble et encouragent leurs membres à rembourser rapidement », explique Joana Sarmento, chargée de prêt à la Banque européenne d’investissement qui travaille sur ce projet. « Ce système fonctionne très bien avec les femmes, qui ont tendance à réinvestir leurs revenus dans la santé et l’éducation de leurs familles. »

L’expérience de la banque montre que les femmes sont plus susceptibles de démarrer des entreprises dans le cadre de groupes de solidarité. Elles sont plus coopératives et disposées à partager leurs expériences avec les autres. « Souvent, les femmes encouragent leurs amies à créer leur entreprise ou à contracter leur premier crédit », rapporte Fabrizzio Leite Feitosa. « Une entrepreneuse transmet ses connaissances et stimule les autres. »

Angelúcia Moura en est un bon exemple.

« J’ai commencé à travailler avec Crediamigo grâce à un crédit solidaire », dit-elle. « Ce prêt m’a aidé à surmonter mes hésitations et à trouver l’inspiration pour développer mon entreprise. »