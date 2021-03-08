© Banco do Nordeste do Brasil 2020

La Banque européenne d’investissement accorde un prêt de 200 millions d’EUR à l’appui des microentreprises brésiliennes.

Le soutien cible les entreprises fragilisées par la crise du coronavirus, en particulier celles dirigées par des femmes.

Le prêt s’inscrit dans le cadre de la réponse de la BEI, en étroite coopération avec la Commission européenne, à la pandémie de COVID-19 à l’extérieur de l’UE.

Le soutien aux entrepreneuses a été annoncé à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco do Nordeste do Brasil (BNB) ont signé un prêt de 200 millions d’EUR en vue de soutenir les entreprises brésiliennes pénalisées par la pandémie de COVID-19. Ce prêt contribuera à satisfaire les besoins de fonds de roulement et d’investissement des microentreprises touchées par la crise sanitaire qui sévit dans le nord-est du Brésil. Les emprunteurs ciblés sont les personnes à très faibles revenus.

BNB financera les microentreprises privées touchées par la pandémie, en leur accordant des prêts à court terme inférieurs à 1 000 EUR par l’intermédiaire de son programme Crediamigo. Crediamigo propose des prêts destinés à aider les microentrepreneurs, principalement installés en zone urbaine, à se moderniser et à innover, en mettant particulièrement l’accent sur le financement des entreprises dirigées par des femmes.

Le prêt de la BEI contribuera à soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’entrepreneuriat féminin, tout en répondant aux critères du Défi 2X. Créé par les institutions de financement du développement des pays du G7, le Défi 2X est une initiative de premier plan qui vise à déployer et mobiliser des capitaux en vue de contribuer à l’autonomisation des femmes et de renforcer leur participation économique dans les pays émergents.

Le financement d’urgence proposé s’inscrit dans le cadre de la réponse stratégique et opérationnelle de la BEI, en étroite collaboration avec la Commission européenne, à la flambée de COVID-19 à l’extérieur de l’UE. Il relève de la contribution de la BEI à la réponse de l’Équipe Europe face à la crise résultant de la pandémie de COVID-19.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations en Amérique latine : « Le financement des petites entreprises est l’une des principales priorités de la BEI pour stimuler le développement du secteur privé, la productivité et la création d’emplois en ces temps difficiles. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à BNB pour aider les microentreprises brésiliennes touchées par la flambée pandémique à répondre à leurs besoins de liquidités et d’investissements, tout en contribuant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en améliorant l’accès au crédit pour les entreprises dirigées par des Brésiliennes. Dans le cadre des efforts menés au sein de l’Équipe Europe, la BEI entend continuer d’œuvrer à la relance inclusive de l’économie au Brésil, dans les Caraïbes et en Amérique latine. »

Romildo Rolim, président de Banco do Nordeste do Brasil : « Le partenariat entre Banco do Nordeste et la Banque européenne d’investissement vise à développer davantage le programme de microcrédit de BNB (Crediamigo), notamment en faveur des entreprises dirigées par des femmes. Dans le contexte de la pandémie actuelle, Banco do Nordeste, en tant que moteur du développement dans la région, a un rôle important à jouer en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures visant à réduire les incidences négatives sur l’économie. À cet égard, en unissant leurs forces et en harmonisant leurs actions, la BNB et la BEI peuvent contribuer à la création et au déploiement de stratégies plus incisives visant à encourager l’inclusion des femmes sur le marché et à leur donner accès au crédit. Nous allons renforcer et promouvoir davantage ce qui est déjà un aspect fort du programme de microcrédit de Banco do Nordeste, à savoir notre profil en matière d’égalité des sexes, 66 % de notre portefeuille de prêts étant d’ores et déjà détenu par des femmes. »

Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil : « Soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (les « MPME ») en tant que principaux moteurs de la création d’emplois et de la croissance économique et renforcer le rôle des femmes sont des objectifs majeurs au sein de l’UE et de ses États membres et dans le cadre de la coopération de l’UE avec les pays partenaires. Dans le contexte pandémique actuel, il importe que nos efforts aillent dans le même sens afin d’assurer un redressement durable des entreprises et ainsi réduire les conséquences socioéconomiques négatives implicites frappant notamment les femmes et découlant d’un ralentissement de l’activité économique. Nous sommes fiers de confirmer que nous soutenons cette initiative depuis le début, étant donné qu’elle relève du mandat de prêt extérieur de la BEI, qui comprend une garantie de l’UE. Nous saluons la conclusion de cet accord qui illustre parfaitement les efforts de l’Équipe Europe et qui, grâce au programme Crediamigo, donnera un coup de pouce aux microentrepreneuses dans l’une des régions les plus pauvres du Brésil. »

Le programme Crediamigo

Crediamigo est un des plus grands programmes de microcrédit sur le marché sud-américain, couvrant 80 % du marché du microcrédit au Brésil, selon les données de la banque centrale. Actuellement, 66 % des bénéficiaires du programme sont des créatrices d’entreprise. BNB s’associe à Instituto Nordeste Cidadania (INEC), qui apporte une assistance technique directe aux bénéficiaires finals.

BNB utilise également une méthodologie de prêt de groupe basée sur l’expérience de la Grameen Bank au Bangladesh (financée par le prix Nobel Muhammad Yunus). Des études montrent qu’en une dizaine d’années, le programme a réduit l’extrême pauvreté et augmenté le revenu des ménages respectivement de 50 % et de 60 % parmi ses bénéficiaires.

La BEI en Amérique latine

La BEI, la banque de l’Union européenne, est la plus grande institution financière internationale. Environ 10 % de ses prêts et autres financements soutiennent des partenaires situés à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI apporte un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 10,4 milliards d’EUR à l’appui de 139 projets dans 14 pays de la région.

Informations générales

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.

