EIB

Während der brutalen Belagerung von Sarajevo in den 1990er-Jahren stellte die Tram das erste Mal in ihrer Geschichte den Betrieb ein – weil die Strecken blockiert waren. Nach zwei langen Jahren fuhr sie dann wieder, auch wenn die Stadt immer noch eingeschlossen war. Von da an reparierte Mujagić Tag für Tag Einschusslöcher und Schäden durch Granatsplitter. „Wir wollten die Tram unbedingt am Laufen halten“, erinnert er sich. „Die Menschen sollten ein Stück Normalität in ihrem Alltag haben.“

Nach dem Krieg trugen die Tram-Züge in Sarajevo noch jahrelang die Narben der Kämpfe, und Mujagić machte sich dafür stark, dass sie ersetzt würden. 2024 war es dann endlich so weit. Das erste Mal seit 40 Jahren nahm Sarajevo eine Flotte nagelneuer gelber Tram-Züge in Betrieb.

Die neue Tram ist nur eines der vielen Anzeichen dafür, dass Bosnien und Herzegowina mit seinen langfristigen Projekten und EU-Ambitionen 2024 einen entscheidenden Punkt erreicht hat: Anfang des Jahres stimmten die EU-Spitzen offiziell Beitrittsverhandlungen mit dem Land zu. Infrastrukturprojekte im ganzen Land erreichen wichtige Meilensteine, etwa neue Straßen, Windparks und Krankenhaus-Modernisierungen. Die EIB treibt diesen Fortschritt gemeinsam mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor voran.

Dabei geht es aber nicht nur um Brücken, Tunnel und Straßenbahnen. Es geht um Menschen, die vor Ort etwas bewegen. Menschen wie Esad Mujagić, die das Leben der anderen verbessern wollen. Wir haben in Bosnien und Herzegowina einen Hydraulik-Ingenieur besucht, der seine Stadt vor Überschwemmung schützt, einen Vertreter der Stadtverwaltung, der dem Fluss zu altem Glanz verhilft, und einen Politiker, der für sauberes Wasser in entlegenen Regionen sorgt. Wir stellen Ihnen einen Umweltschützer vor, der die einheimische Fischpopulation retten will. Einen Ingenieur, der Straßen sicherer macht. Und eine Ärztin, die in ihr Land zurückgekehrt ist, um die medizinische Versorgung zu verbessern.