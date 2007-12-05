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CORRIDOR VC - FIRST PHASE - NORTH

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2008 : 75.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Autobahnbau in Bosnien und Herzegowina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2008
20070168
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Corridor Vc – first phase - North

Ministry of Transport and Communication of the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 75 million.
About EUR 158 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a new motorway section adjacent to those already under preparation or construction, namely Zenica South - Kakanj, in a length of about 15 km.

The project will significantly increase accessibility and reduce travel times, thereby contributing to a balanced economic development of the regions concerned. Current average speeds on existing road are estimated at some 50 km/h and these should rise to 120 km/h with the new infrastructure. Commuting among main cities and towns along the corridor will be much faster and more comfortable.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This type of project (construction of a motorway) falls under Annex I of EU Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and thus requires a full EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement and applicable EU rules.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Autobahnbau in Bosnien und Herzegowina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen