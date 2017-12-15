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FLOOD PROTECTION MEASURES RS

Unterzeichnung(en)

Betrag
19.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 19.000.000 €
Wasser, Abwasser : 19.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 19.000.000 €
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES RS
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB und EU unterstützen Bosnien und Herzegowina bei der Versorgung mit sauberem Wasser, beim Hochwasserschutz und beim Bau moderner Schnellstraßen
Story zum Projekt
Fear and flooding in Bosnia and Herzegovina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20170697
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLOOD PROTECTION MEASURES RS
REPUBLIKA SRPSKA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 19 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction of flood protection facilities along the Sava river and its tributaries

This project is consistent with Pre-Accession support and support for EU External Policies in the Neighbourhood/Partnership Countries. It is eligible under the External Lending Mandate (ELM) Pre-Accession 2014 - 2020. The medium- to long-term measures, including flood risk mapping and management studies, both within the framework of the International Sava River Basin Commission, correspond to the requirements of the Flood Directive (2007/60/EC) within the EU. As such, the measures also contribute to the alignment with the EU acquis.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The measures will help to increase the country's resilience to the potential effects of climate change. Securing of public flood protection infrastructure is expected to have a substantial positive environmental and social impact, as well as an economic impact on the local economy through avoidance of future damages and losses.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is expected to contribute to the objectives of the Building Block 1 of the Bank's Economic Resilience Initiative, aimed at supporting additional investments for vital infrastructures.

Weitere Unterlagen
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES RS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PROTECTION MEASURES RS
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82760796
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170697
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
FLOOD PROTECTION MEASURES RS
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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