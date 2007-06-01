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WATER AND SANITATION FEDERATION BIH

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
81.517.715,52 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 81.517.715,52 €
Wasser, Abwasser : 81.517.715,52 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2023 : 609.925 €
20/04/2021 : 1.500.000 €
14/05/2013 : 2.798.515,52 €
22/09/2010 : 2.899.758 €
15/06/2023 : 2.940.000 €
5/08/2011 : 10.769.517 €
18/08/2008 : 60.000.000 €
(*) Einschließlich 1.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK ,a 2.940.000 € Investment Grants vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Wasserver- und Abwasserentsorgung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/08/2008
20060272
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Water and Sanitation Federation Bosnia and Herzegovina (BiH)
Municipalities or Municipality Associations
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
EUR 120 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation of a country-wide investment programme for the water and sanitation sector, in a number of small and medium-sized municipalities.

The project aims at protecting public health and the environment from water pollution, while maintaining a balanced development of water supply and sanitation as well as safeguarding the financial and operational viability of the water companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is strongly environmentally driven, although its public health impact is considered to be its primary merit. The schemes will contribute to meeting Bosnia and Herzegovina’s needs in relation to future compliance with the EU Urban Waste Water Treatment directive and Drinking Water Directive.

Procurement procedures will be consistent with the Bank’s Guidelines to Procurement.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Wasserver- und Abwasserentsorgung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt Wasserver- und Abwasserentsorgung
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen