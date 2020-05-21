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PROCREDIT WB COVID19 RESPONSE FOR SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 15.000.000 €
Bosnien und Herzegowina : 15.000.000 €
Nordmazedonien : 15.000.000 €
Serbien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2020 : 15.000.000 €
16/12/2020 : 15.000.000 €
16/12/2020 : 15.000.000 €
17/12/2020 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB und ProCredit mobilisieren 65 Millionen Euro für schnellere Erholung kleiner und mittlerer Unternehmen im Westbalkan von Coronakrise
Übergeordnetes Projekt
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2020
20200521
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCREDIT WB COVID19 RESPONSE FOR SMES & MIDCAPS
PROCREDIT BANK AD BEOGRAD,PROCREDIT BANK AD SKOPJE,PROCREDIT BANK DD,PROCREDIT BANK SHA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated EIB loan in support of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia, Albania, North Macedonia and Bosnia and Herzegovina. As part of the overall response to COVID-19, the operation will support financial intermediaries with temporary emergency measures to facilitate the provision of liquidity to SMEs and mid-caps and thereby contribute to mitigating the impact of the economic shock in the relevant countries.

Financing of small/medium projects as well as supporting working capital needs of SMEs and mid-caps in Serbia, North Macedonia, Albania and Bosnia and Herzegovina with particular focus on the sectors most affected by the current COVID-19 pandemic. This operation is part of a wider crisis support programme for the countries of the Western Balkans.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen