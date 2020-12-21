Bank der EU stellt 65 Millionen Euro für KMU im Westbalkan bereit, um Arbeitsplätze zu erhalten und Neustart vorzubereiten

Darlehen wird an ProCredit-Banken in Serbien, Nordmazedonien, Albanien und Bosnien und Herzegowina vergeben – es soll die Erholung und Entwicklung des Privatsektors im westlichen Balkan ungeachtet der Pandemie vorantreiben

EIB hat bislang 4,1 Milliarden Euro für KMU-Sektor des Westbalkans ausgereicht und damit mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze gesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die ProCredit-Gruppe haben ein neues Durchleitungsdarlehen über 65 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem sie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im westlichen Balkan unterstützen und deren schnellere Erholung von der Coronakrise fördern wollen. Unternehmen in Serbien, Albanien, Nordmazedonien und Bosnien und Herzegowina erhalten so dringend benötigte Mittel, um angesichts der aktuellen Krise ihren Betriebskapital-, Liquiditäts- und Investitionsbedarf zu decken. Das Darlehen der EIB stärkt außerdem den regionalen Bankensektor, der damit besser in der Lage ist, die wirtschaftliche Erholung des Westbalkans zu finanzieren.

Die Mittel federn den wirtschaftlichen Schock ab, den die Covid-19-Pandemie ausgelöst hat, unterstützen Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und erhalten kleine Betriebe in der ganzen Region. Das Darlehen ist Teil eines 3,3 Milliarden Euro schweren finanziellen Hilfspakets der EU für den Westbalkan. Davon sind 1,7 Milliarden Euro der EIB für eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Erholung in der Region vorgesehen. Die EIB-Finanzierungen für den Privatsektor stehen im Kontext der Team Europe-Maßnahmen für den Westbalkan.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Besonders heftig dürften die Auswirkungen von Covid-19 für KMU ausfallen, die im Westbalkan rund 73 Prozent aller Arbeitsplätze stellen. Dieses Darlehen kommt deshalb zum richtigen Zeitpunkt: Es wirkt der Rezession in der Region entgegen, sichert Arbeitsplätze und kurbelt das Wachstum an. Die EIB ist weiterhin fest entschlossen, die Entwicklung des privaten Sektors in Einklang mit EU-Standards voranzutreiben und einen starken regionalen gemeinsamen Markt mit höherer Wettbewerbsfähigkeit und besseren Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Wir freuen uns, in der Region mit so zuverlässigen Partnern wie der ProCredit Bank zusammenzuarbeiten.“

Aus dem Management der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, der Muttergesellschaft der ProCredit-Gruppe, heißt es:

„Dank der langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden und zu Partnern wie der EIB konnten wir in diesen turbulenten Monaten zahlreiche KMU effizient unterstützen. Das Durchleitungsdarlehen der EIB hilft KMU im Westbalkan, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überwinden. Und es unterstützt sie nicht nur bei ihren Investitionsprojekten, sondern eröffnet ihnen auch neue Geschäftsfelder und -chancen.

Wir erwarten in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Erholung, die durch einen strukturellen Wandel zu klimafreundlichen sowie sozial und ökologisch nachhaltigen Investitionen angeregt wird.“

Das Darlehen steht KMU über ProCredit-Banken in Serbien, Nordmazedonien, Albanien und Bosnien und Herzegowina zur Verfügung. Die EIB hat bislang 4,1 Milliarden Euro für KMU im Westbalkan bereitgestellt und damit mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze in der Region gesichert.

Hintergrundinformationen

Tätigkeit der EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region über 8 Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt.

Die EIB und der Klimaschutz

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte. Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit-Gruppe, die Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) umfasst. Neben ihrem operativen Fokus auf Südost- und Osteuropa ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und Deutschland tätig. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (das Anlagevehikel für die Beschäftigten der ProCredit), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die zur Weltbankgruppe gehörende IFC. Als übergeordnetes Unternehmen der Gruppe im Sinne des deutschen Kreditwesengesetzes wird die ProCredit Holding AG & Co. KGaA auf konsolidierter Ebene von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der deutschen Bundesbank überwacht.

Team Europe und die Covid-19-Maßnahmen im Westbalkan

Als Teil der #TeamEurope-Strategie, der globalen Antwort der EU auf Covid-19, hat die EIB-Gruppe in kurzer Zeit 5,2 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der EU mobilisiert und damit Finanzierungen und gezielte technische Hilfe beschleunigt. Für die Länder im Westbalkan hat die Bank ein Soforthilfepaket von 1,7 Milliarden Euro geschnürt, das vorrangig für KMU und den Gesundheitssektor bestimmt ist. Das finanzielle Hilfspaket der EU für den Westbalkan beläuft sich insgesamt auf mehr als 3,3 Milliarden Euro.