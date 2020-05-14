WINDFARM VLASIC

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project will finance the construction and operation of a 50 MW wind farm on the Vlasic mountain in the region of Travnik, Bosnia and Herzegovina (BIH) and the connection to the nearby national grid.
The aim is to provide a sustainable and secure supply of energy, as well as investing in renewable sources, therefore to contribute to the long-term economic growth and development in the region. The operation supports the EIB's mandate objectives for the Candidate countries, by promoting renewable energy, tackling climate change and improving the security of energy supply.
If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The wind farm has undergone an EIA according to the local legislation, and has received relevant environmental permits. Compliance of the project and its authorization procedure with the EIB E&S standards and principles of the relevant EU Directives will be verified during the appraisal.
The promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. In particular, the Bank will require that calls for international tenders be published in the EU Official Journal, as necessary. The EIB will enter into a delegation agreement with the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) for the project within the context of a Mutual Reliance Initiative, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.