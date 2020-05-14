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WINDFARM VLASIC

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 36.000.000 €
Energie : 36.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2023 : 36.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2023
20190843
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDFARM VLASIC
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD - SARAJEVO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction and operation of a 50 MW wind farm on the Vlasic mountain in the region of Travnik, Bosnia and Herzegovina (BIH) and the connection to the nearby national grid.

The aim is to provide a sustainable and secure supply of energy, as well as investing in renewable sources, therefore to contribute to the long-term economic growth and development in the region. The operation supports the EIB's mandate objectives for the Candidate countries, by promoting renewable energy, tackling climate change and improving the security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The wind farm has undergone an EIA according to the local legislation, and has received relevant environmental permits. Compliance of the project and its authorization procedure with the EIB E&S standards and principles of the relevant EU Directives will be verified during the appraisal.

The promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. In particular, the Bank will require that calls for international tenders be published in the EU Official Journal, as necessary. The EIB will enter into a delegation agreement with the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) for the project within the context of a Mutual Reliance Initiative, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARM VLASIC
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126189687
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190843
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDFARM VLASIC
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126908241
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190843
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARM VLASIC - Environment and Social Action Plan
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151411975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190843
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARM VLASIC - Ornithological study
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126186914
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190843
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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