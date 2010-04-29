RS HOSPITALS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Health and Social Welfare of Republika Srpska
The project comprises two hospital investments:
- New Hospital Bijeljina: greenfield development, replacing several obsolete healthcare facilities, will occupy 11 000 m2 providing 220 beds and 5 operating theatres.
- Clinical Centre Banja Luka: reconstruction regarding a central medical block of 64 000m2 and 670 beds covering wards, intensive care, semi-intensive care.
This project replaces or upgrades existing obsolete facilities. Whilst the two hospitals will have the capacity to treat more patients the main aim is to improve the quality of care provided.
The environmental assessment procedures to be applied will be verified during appraisal and should national procedures fall short of what would be required of the EU EIA Directive, the necessary steps will be taken in order to ensure that the environmental aspects of the project will be dealt with in such a way as to meet the requirements of the Directive.
Legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.