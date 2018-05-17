„Wir tun alles dafür, dass sich das nicht wiederholt“, versichert Slaviša Savić, stellvertretender Direktor von Vode Srpske, einer öffentlichen Einrichtung, die für die Wasserversorgung und öffentlichen Wasservorkommen in der Republika Srpska zuständig ist. „Die Deiche entlang der Save entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg und wurden nur in den 1980er-Jahren etwas verstärkt. Aber jetzt werden wir die Schäden beheben und unseren Hochwasserschutz ausbauen.“

Investition in die Sicherheit

Die Europäische Investitionsbank hilft der Republika Srpska mit 55 Millionen Euro beim dringenden Wiederaufbau des Hochwasserschutzes entlang der Save und ihrer Nebenflüsse. Es geht darum, Felder, Industriegelände und Wohngebiete vor den Fluten zu schützen und eine stabile Entwicklung in der Zukunft zu sichern. Die Finanzierung ist auch Teil der Resilienzinitiative, mit der die EIB die Wirtschaft im Westbalkan besser gegen künftige Schocks wappnen will.

Das Projekt umfasst die Sanierung von Deichen auf einer Länge von 78 Kilometern, die Ausbesserung von Kanälen mit einer Gesamtlänge von 163 Kilometern und den Bau weiterer Hochwasserschutzanlagen. „Von 93 geplanten Maßnahmen sind 75 bereits abgeschlossen“, sagt Savić. Dadurch sind jetzt 53 Gemeinden, die 2014 vom Hochwasser betroffen waren, verlässlicher geschützt.

Weitere Hilfe kam aus dem Investitionsrahmen für den Westbalkan. Mit einem Zuschuss von 7,38 Millionen Euro konnten die Kommunen in der Republika Srpska Sofortmaßnahmen zum Schutz vor Hochwasser ergreifen, wie etwa:

Sanierung von Flussdeichen, Kanälen, Böschungen und kleinen Brücken

Austausch und Modernisierung von Pumpstationen

Vorbeugende Maßnahmen wie Erosionsschutz, Hochwasserrisikokarten und Pläne für das Management von Hochwasserrisiken sowie Hochwasserschutz- und Frühwarnsysteme

Der Beitrag aus dem Investitionsrahmen umfasste auch technische Hilfe in Form von Machbarkeitsstudien, Detailplanungen, Hilfe bei Ausschreibungen, Projektmanagement und Bauüberwachung sowie Unterstützung bei der Erstellung von Hochwasserrisiko- und ­gefahrenkarten für das gesamte Bosnien und Herzegowina.