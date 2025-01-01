Die Geschichte der EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union und gehört zu den weltweit wichtigsten Geldgebern für den Klimaschutz. Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat sie über eine Billion Euro in Projekte in Europa und weltweit investiert.

Die folgende Zeitachse fasst die prägenden Ereignisse für die EIB von damals bis heute zusammen.