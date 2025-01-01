Multilaterale Entwicklungsbanken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist sowohl eine Investitionsbank als auch eine globale Entwicklungsbank, die in der Europäischen Union und weltweit tätig ist.

Gemessen am Volumen der Mittelaufnahme und Kreditvergabe wird die EIB bisweilen auch als größte multilaterale Entwicklungsbank bezeichnet.

Als Finanzierungsinstitution der Europäischen Union fördert sie vor allem Projekte, die zu einer ausgewogenen Entwicklung und Integration innerhalb der EU beitragen.

Die EIB finanziert auch Vorhaben in über einhundert Ländern außerhalb der EU, mit denen Assoziierungs-, Partnerschafts- oder Vorbeitrittsvereinbarungen bestehen, sofern die Vorhaben den Zielen der EU entsprechen. In diesen Ländern unterstützen wir vor allem Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz, Investitionen in die Basisinfrastruktur und in die Informations- und Kommunikationstechnik sowie Joint Ventures in der Industrie.