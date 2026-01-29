Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Water and wastewater

Securing safe, clean water for all

The future of water

We are the world’s largest multilateral lender in the water sector. We are making communities more resilient by providing millions with access to clean, safe water, protecting against flood and drought, and innovating new technologies.

Shutterstock

Why do we need water?

We need water to live. It quenches our thirst, feeds us and keeps our economies afloat. Yet global demand for freshwater is expected to surpass sustainable supply by 40% in 2030. This could have serious implications globally. Which is why we develop and improve large-scale infrastructure, invest in digitalisation and smart water management as well as support nature-based solutions.

Water Resilience Programme

Our financing and advisory activities directly support the European Commission’s Water Resilience Strategy. Our programme focuses on three main goals:

  • Improving access to clean water
    in the European Union and beyond
  • Strengthening water resilience
    of communities and the economy
  • Supporting EU innovation and competitiveness
    in the water sector

We have committed to increasing investment in water to €15 billion between 2025 and 2027. This financing is needed for major infrastructure – from reservoirs to pipelines and treatment plants – as well as for projects that reduce water losses and control pollution. Our support makes sure that smaller towns and utility companies can access the funds they need to improve water services. We also support innovations that keep Europe at the forefront of water technology.

IN FOCUS

‘Water is everything’

Without water, there is no food, no energy, no transport, no industry. Which is why we are committed to supporting Europe’s continued leadership in the sector by scaling investment into innovative solutions.

custom-preview

Our impact

Whether improving access to clean water or strengthening protections against drought and flood, our financing has a real impact on the ground. In 2025, we invested €5 billion in projects around the world that are expected to result in:

32 million people

with safer drinking water and sanitation

18.5 million people

with reduced drought risk

6.9 million people

with reduced flood risk

Our stories

Individual stories speak far louder than figures and charts. Learn how our work is leading the way to greater water security and resilience.

  •
    18 December 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 30 October 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 4 June 2025

    Inverser la tendance : de l’eau pour l’avenir

    Découvrez comment l’Europe accroît ses efforts pour assurer un accès à l’eau à tous et asseoir sa position à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’eau.

    Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement
  • 25 April 2025

    Notre soutien à l’Ukraine en 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    PME Chemins de fer Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Santé et sciences de la vie Gestion de l'eau et des eaux usées Éducation et formation Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 22 March 2025

    De l’eau pour le Maroc – L’histoire de Zazia

    Zazia, entraîneuse de wushu, et 30 000 Marocains ont désormais accès à de l’eau potable grâce à un pipeline soutenu par la BEI. Découvrez comment ce projet a transformé la vie à Boufekrane et Meknès.

    Eau Traitement de l’eau Gestion de l'eau et des eaux usées Sécurité de l’approvisionnement en eau Maroc Voisinage méridional Développement - international Climat et environnement
  • 28 January 2025

    Un mouvement tourné vers l’avenir

    La Bosnie-Herzégovine jette les bases de son adhésion à l’Union européenne grâce à des projets qui reflètent la force et la résilience de sa population.

    Infrastructures Eau PME Transports Climat Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Bosnie-et-Herzégovine Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 18 December 2024

    Une vague d’innovation

    La BEI stimule l’innovation dans l’économie bleue, en promouvant les technologies permettant une exploitation durable des ressources marines

    Biomasse Océans Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Suède France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 10 December 2024

    Protection assurée

    Le réservoir de Racibórz Dolny en Pologne a protégé des millions de personnes contre une crue dévastatrice, illustrant les bienfaits d’une meilleure protection.

    Prévention des inondations Aménagement urbain Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Pologne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 29 November 2024

    Un réservoir de résilience

    Un nouveau projet de réservoir et d’irrigation remédiera aux sécheresses causées par les changements climatiques et relancera l’agriculture en Crète.

    Eau Changements climatiques Climat Gestion de l'eau et des eaux usées Durabilité Grèce Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 26 November 2024

    Plus qu’un simple étang

    Les zones humides étant des puits de carbone, leur réhabilitation avec le soutien de l’UE contribue à lutter contre les changements climatiques en Serbie

    Eau Institutional Environnement Partenaires Climat Gestion de l'eau et des eaux usées Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement
More stories  

Our publications

Understanding water systems is key to taking action. Explore our latest research, economic studies, surveys and other resources.

  • 1 July 2025

    Water Security Financing Report 2024

    The Joint MDB Water Security Financing Report 2024 marks a milestone in collective action by ten Multilateral Development Banks (MDBs) to strengthen global water security. Building on commitments made at COP28 and the One Water Summit, the report sets a baseline for tracking investments and collaboration across the water sector.

    Water Wastewater Water treatment Water, wastewater management Water security Climate and environment
  • 6 March 2025

    European Blue Champions

    This report provides market intelligence analysis, based on the findings of an ecosystem mapping, a survey, interviews with experts, and case studies, conducted in the course of the Blue Champions Pilot Advisory Programme, launched jointly by the European Investment Bank and the European Commission.

    Oceans Water Environment Wastewater Water, wastewater management Digitalisation and technological innovation Climate and environment
  • 12 September 2024

    Les fonds fiduciaires en action

    Les ressources disponibles pour le financement du développement sont limitées. Découvrez comment BEI Monde travaille avec 12 fonds fiduciaires pour augmenter les montants disponibles, soutenir un large éventail de projets et générer un impact positif.

    Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Fonds pour le secteur de l’eau City Climate Finance Gap Fund Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) Fonds pour l’innovation Fonds fiduciaire d'assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) Mandats et partenariats Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 27 May 2024

    L’eau - Tour d'horizon 2024

    Cette publication propose un tour d’horizon du soutien apporté par la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l’eau.

    Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement
  • 18 March 2024

    Sustainable innovation

    The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.

    Urban development Water, wastewater management Affordable and sustainable housing Digitalisation and technological innovation Climate and environment Social infrastructure Affordable and sustainable housing
  • 16 March 2023

    Evaluation of EIB support for the water sector outside the European Union (From 2010 to 2021)

    This independent evaluation finds that EIB water projects outside the EU led to the expected results, strongly contributed to climate action and environmental sustainability but that development outcomes were not optimised.

    Water, wastewater management Climate and environment
  • 13 March 2023

    Document d’orientation de la BEI pour le secteur de l’eau

    La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le secteur de l’eau. Le dernier document d’orientation de la BEI concernant ce secteur montre comment la Banque maximise l’impact des projets relatifs à l’eau sur la société, le climat et l’environnement.

    Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement
  • 27 February 2023

    Microplastics and Micropollutants in Water

    Microplastics and micropollutants are a growing health risk worldwide. Here's what the European Investment Bank is doing to help reduce the emission of these contaminants.

    Water, wastewater management Climate and environment
  • 22 February 2023

    L’initiative Clean Oceans

    L’initiative Clean Oceans recense les projets de lutte contre la présence de déchets plastiques dans les cours d’eau, dans les mers et les océans et sur terre.

    Océans Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement
  • 7 December 2022

    Le Fonds pour le secteur de l’eau de la BEI

    Voici la première publication sur le Fonds pour le secteur de l’eau, un fonds fiduciaire créé en 2017 par la Banque européenne d’investissement et l’État néerlandais en vue de soutenir l’élaboration de projets liés à l’eau dans les pays en développement.

    Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Fonds pour le secteur de l’eau Mandats et partenariats Développement - international Climat et environnement
More publications  

