Water and wastewater

The future of water
We are the world’s largest multilateral lender in the water sector. We are making communities more resilient by providing millions with access to clean, safe water, protecting against flood and drought, and innovating new technologies.
Why do we need water?
We need water to live. It quenches our thirst, feeds us and keeps our economies afloat. Yet global demand for freshwater is expected to surpass sustainable supply by 40% in 2030. This could have serious implications globally. Which is why we develop and improve large-scale infrastructure, invest in digitalisation and smart water management as well as support nature-based solutions.
Water Resilience Programme
Our financing and advisory activities directly support the European Commission’s Water Resilience Strategy. Our programme focuses on three main goals:
- Improving access to clean water
in the European Union and beyond
- Strengthening water resilience
of communities and the economy
- Supporting EU innovation and competitiveness
in the water sector
We have committed to increasing investment in water to €15 billion between 2025 and 2027. This financing is needed for major infrastructure – from reservoirs to pipelines and treatment plants – as well as for projects that reduce water losses and control pollution. Our support makes sure that smaller towns and utility companies can access the funds they need to improve water services. We also support innovations that keep Europe at the forefront of water technology.
IN FOCUS
‘Water is everything’
Without water, there is no food, no energy, no transport, no industry. Which is why we are committed to supporting Europe’s continued leadership in the sector by scaling investment into innovative solutions.
Our impact
Whether improving access to clean water or strengthening protections against drought and flood, our financing has a real impact on the ground. In 2025, we invested €5 billion in projects around the world that are expected to result in:
32 million people
with safer drinking water and sanitation
18.5 million people
with reduced drought risk
6.9 million people
with reduced flood risk
Our stories
Individual stories speak far louder than figures and charts. Learn how our work is leading the way to greater water security and resilience.
-
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
-
Un rêve né de quelques gouttes
Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
-
Inverser la tendance : de l’eau pour l’avenir
Découvrez comment l’Europe accroît ses efforts pour assurer un accès à l’eau à tous et asseoir sa position à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’eau.
-
Notre soutien à l’Ukraine en 2025
More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.
-
De l’eau pour le Maroc – L’histoire de Zazia
Zazia, entraîneuse de wushu, et 30 000 Marocains ont désormais accès à de l’eau potable grâce à un pipeline soutenu par la BEI. Découvrez comment ce projet a transformé la vie à Boufekrane et Meknès.
-
Un mouvement tourné vers l’avenir
La Bosnie-Herzégovine jette les bases de son adhésion à l’Union européenne grâce à des projets qui reflètent la force et la résilience de sa population.
-
Une vague d’innovation
La BEI stimule l’innovation dans l’économie bleue, en promouvant les technologies permettant une exploitation durable des ressources marines
-
Protection assurée
Le réservoir de Racibórz Dolny en Pologne a protégé des millions de personnes contre une crue dévastatrice, illustrant les bienfaits d’une meilleure protection.
-
Un réservoir de résilience
Un nouveau projet de réservoir et d’irrigation remédiera aux sécheresses causées par les changements climatiques et relancera l’agriculture en Crète.
-
Plus qu’un simple étang
Les zones humides étant des puits de carbone, leur réhabilitation avec le soutien de l’UE contribue à lutter contre les changements climatiques en Serbie
Our publications
Understanding water systems is key to taking action. Explore our latest research, economic studies, surveys and other resources.
-
Water Security Financing Report 2024
The Joint MDB Water Security Financing Report 2024 marks a milestone in collective action by ten Multilateral Development Banks (MDBs) to strengthen global water security. Building on commitments made at COP28 and the One Water Summit, the report sets a baseline for tracking investments and collaboration across the water sector.
-
European Blue Champions
This report provides market intelligence analysis, based on the findings of an ecosystem mapping, a survey, interviews with experts, and case studies, conducted in the course of the Blue Champions Pilot Advisory Programme, launched jointly by the European Investment Bank and the European Commission.
-
Les fonds fiduciaires en action
Les ressources disponibles pour le financement du développement sont limitées. Découvrez comment BEI Monde travaille avec 12 fonds fiduciaires pour augmenter les montants disponibles, soutenir un large éventail de projets et générer un impact positif.
-
L’eau - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon du soutien apporté par la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l’eau.
-
Sustainable innovation
The European Investment Bank is working hard to improve water and address the lack of affordable housing, while also supporting EU enlargement countries.
-
Evaluation of EIB support for the water sector outside the European Union (From 2010 to 2021)
This independent evaluation finds that EIB water projects outside the EU led to the expected results, strongly contributed to climate action and environmental sustainability but that development outcomes were not optimised.
-
Document d’orientation de la BEI pour le secteur de l’eau
La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le secteur de l’eau. Le dernier document d’orientation de la BEI concernant ce secteur montre comment la Banque maximise l’impact des projets relatifs à l’eau sur la société, le climat et l’environnement.
-
Microplastics and Micropollutants in Water
Microplastics and micropollutants are a growing health risk worldwide. Here's what the European Investment Bank is doing to help reduce the emission of these contaminants.
-
L’initiative Clean Oceans
L’initiative Clean Oceans recense les projets de lutte contre la présence de déchets plastiques dans les cours d’eau, dans les mers et les océans et sur terre.
-
Le Fonds pour le secteur de l’eau de la BEI
Voici la première publication sur le Fonds pour le secteur de l’eau, un fonds fiduciaire créé en 2017 par la Banque européenne d’investissement et l’État néerlandais en vue de soutenir l’élaboration de projets liés à l’eau dans les pays en développement.