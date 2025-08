Une clé pour préserver la biodiversité

La campagne « It’s not just a pond » est mise en œuvre avec le soutien financier de la Suède, représentée par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, dans le cadre de l’initiative « EU for Green Agenda in Serbia ». Cette initiative, qui bénéficie du soutien technique et financier de l’Union européenne et est menée en partenariat avec le ministère de la protection de l’environnement, est mise en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en coopération avec la Suède et la Banque européenne d’investissement, avec un financement supplémentaire fourni par les États suédois, suisse et serbe.

Dans le cadre de l’initiative « EU for Green Agenda in Serbia », la Banque européenne d’investissement fournit une assistance technique aux établissements financiers et aux entreprises pour soutenir le financement de projets d’investissement verts.

« Les zones humides présentent de nombreux atouts pour l’environnement et les êtres humains », a déclaré Paul Collins, premier secrétaire de l’ambassade de Suède à Belgrade.

« De la conservation de la biodiversité à la réduction des risques d’inondation, en passant par la purification de l’eau et le stockage du dioxyde de carbone, ces écosystèmes délicats jouent un rôle essentiel dans la protection de l’équilibre naturel et du bien-être des populations. »