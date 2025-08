La Serbie est l’un des pays qui présentent la biodiversité la plus riche d’Europe ; elle abrite plus de 44 000 espèces et sous-espèces, dont plus de 1 700 sont protégées par la loi. Bien que la superficie du pays ne représente que 2 % du territoire de l’Europe, quelque 74 % des espèces d’oiseaux du continent et 68 % de ses espèces de mammifères vivent dans les paysages diversifiés de la Serbie.

Pour préserver ce riche patrimoine naturel, des organisations de la société civile locale intensifient leur action avec le soutien de l’initiative EU for the Green Agenda in Serbia.

Jusqu’à présent, 13 organisations ont reçu une aide financière de l’Union européenne et de la Suisse à l’appui de projets qui contribuent à préserver la biodiversité dans les zones protégées du pays.

Un centre de réadaptation pour les oiseaux malades et blessés

« Beaucoup d’oiseaux malades ou blessés meurent dans la nature, mais beaucoup de ces décès pourraient être évités », explique Vjekoslav Joksimović, de l’association de citoyens Jadovnik, une oasis de nature intacte. « Si une espèce donnée, qui nourrit cinq autres espèces, s’éteint, la chaîne alimentaire est rompue.

C’est pour cela que nous avons eu l’idée de créer un sanctuaire de réadaptation pour abriter des espèces d’oiseaux rares et protégées, principalement des hiboux, des oiseaux de proie et des vautours », poursuit-il.

Ce refuge, d’une superficie d’à peine 200 m² près du village de Milošev Do sur le mont Jadovnik, est maintenant prêt à fournir une aide d’urgence aux oiseaux de proie et aux vautours qui en auraient besoin, y compris le vautour fauve d’Eurasie. C’est l’un des plus grands rapaces d’Europe, dont l’envergure peut atteindre 2,8 mètres.