Innovation verte pour les petites entreprises

L’initiative « EU for Green Agenda in Serbia » bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. Elle est mise en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement, en partenariat avec le ministère serbe de la protection de l’environnement et en coopération avec l’ambassade de Suède et la Banque européenne d’investissement (BEI). La Suède, la Suisse et la Serbie apportent un financement supplémentaire. Dans le cadre de cette initiative, la banque de l’UE a pour mission d’apporter un soutien technique afin de préparer des projets susceptibles d’obtenir des financements de la part d’autres banques.

« Ces types de partenariats contribuent fortement à l’innovation verte parmi les petites et moyennes entreprises, tout en offrant des emplois plus inclusifs et durables à l’ensemble de la communauté », déclare Alessandro Bragonzi, chef de la représentation régionale de la Banque européenne d’investissement pour les Balkans occidentaux. « Nos enquêtes montrent que 10 % des entreprises des Balkans occidentaux enregistrent des pertes du fait de conditions météorologiques extrêmes, et seulement 21 % d’entre elles investissent dans l’efficacité énergétique, tandis que 59 % ne considèrent pas ces investissements comme une priorité. »

Selon lui, ces partenariats dans le cadre du programme de l’UE en matière d’environnement apportent un soutien concret. Ils aident les particuliers et les entreprises à faire de l’action climatique une priorité, tout en mettant à leur disposition un financement et des services de conseil à cette fin.