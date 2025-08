Les propriétés curatives des eaux chargées en matières minérales de la station thermale de Sokobanja, en Serbie, sont connues depuis des siècles. La station a soigné son premier patient en 1873. Désormais, ses eaux vont être réutilisées pour la protection du climat.

Grâce au projet « EU for the Green Agenda », les installations individuelles alimentées au charbon qui chauffent deux écoles locales vont être remplacées par un dispositif plus propre utilisant l’eau des thermes de Sokobanja.

« Le traitement médical administré aux patients de la station thermale consiste en des séances d’inhalation puis des bains thermominéraux. Après les soins, l’eau était jusqu’ici rejetée dans le cours d’eau tout proche », explique Marija Žikić, cheffe de projet auprès de la municipalité de Sokobanja.

« Une eau à 32 degrés permet de chauffer les locaux des écoles en consommant beaucoup moins d’énergie. »

Grâce à ce projet, la ville avance dans son ambition de remplacer les chaudières à combustibles fossiles dans neuf bâtiments publics par des ressources énergétiques renouvelables. Les autorités locales ont déjà évacué tous les polluants industriels dans un rayon de 30 km et ainsi, la zone est devenue un lieu d’habitat pour des espèces sensibles comme le martin-pêcheur.

« Nous pensons que le nouveau système de chauffage qui n’aura pas d’effet néfaste sur l’environnement sera pleinement fonctionnel pour la prochaine saison de chauffage », précise Marija Žikić. « Cela est extrêmement important, car les chaudières actuelles sont devenues les principales responsables de la pollution de l’air dans la ville. »

Le cœur vert de la Serbie

Sokobanja aspire à jouer un rôle de pionnière dans la transformation écologique. Elle est l’une des premières municipalités serbes à avoir adopté, en 1991, une déclaration qui lui a conféré le statut de « cœur vert de la Serbie ».

Ce concept vient de ce que l’air de la station thermale, à l’intersection de vents frais venant de la forêt, est constamment enrichi en oxygène et en ozone. La nuit, ces vents forts – que les locaux ont surnommé l’« oiseau de nuit » – descendent des monts Rtanj et Ozren voisins, apportant de la fraîcheur même en été.

Ces spécificités géographiques procurent de grands bienfaits aux personnes atteintes de maladies pulmonaires – asthme bronchique, ou bronchite aiguë et chronique – qui peuvent être traitées au sein de la clinique spécialisée ou simplement en passant du temps à l’extérieur.

La préservation de la qualité de l’air et de la biodiversité est donc capitale pour la station thermale.

« Il est important pour nous, au niveau local, de lancer ce type d’initiative pour l’action en faveur du climat, afin de réduire toute pollution atmosphérique, en particulier pendant l’hiver », explique Marija Žikić. « Les collectivités locales autonomes n’ont pas suffisamment de capacités et de ressources humaines ou financières nécessaires pour impulser à elles seules la transition écologique. »

Le programme « Green Agenda » répond au programme national

Lauréate dans la catégorie de la meilleure solution innovante pour la transition écologique au titre de l’initiative « EU for the Green Agenda in Serbia », Sokobanja bénéficiera d’un appui financier ainsi que d’un soutien en mentorat pour concrétiser son idée.

La sélection des meilleures solutions a été effectuée par le Programme des Nations unies pour le développement, dont relève la mise en œuvre du projet, par la délégation de l’UE en Serbie et par le ministère serbe de la protection de l’environnement. Le projet est mis en œuvre également en coopération avec l’ambassade de Suède et la Banque européenne d’investissement. La Suède, la Suisse et la Serbie apportent un financement supplémentaire. Le rôle de la banque de l’UE dans le projet consiste à fournir un soutien financier et technique pour développer et intensifier les investissements dans le cadre de l’initiative « Green Agenda », conformément aux normes de l’UE.

Grâce à cette initiative, l’État serbe, ainsi que les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises et les instituts de recherche bénéficient de conseils de premier ordre pour élaborer des stratégies nationales de protection de l’environnement et renforcer les capacités en matière de politique, de gestion, de collecte de données et de mise en œuvre. Ces activités soutiennent également le ministère de l’environnement dans le déploiement de mesures visant l’efficacité énergétique, tout en sensibilisant les collectivités locales à la protection du climat et de l’environnement.

Préparer un avenir durable

Les représentants des solutions vertes sélectionnées suivront des formations dans des domaines tels que la planification des activités, les règles juridiques, la protection de l’environnement et les études de marché. Ils bénéficieront également d’une assistance pour la préparation d’analyses spécifiques et de documents de projet.

« Le programme environnemental de l’UE pour les Balkans occidentaux a pour finalité de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles et de passer à des sources d’énergie renouvelables, de préserver et mieux utiliser les ressources naturelles, de réduire la pollution environnementale, de protéger la nature et la biodiversité, d’assurer le développement rural et de garantir des systèmes d’approvisionnement alimentaire durables », explique Emanuele Giaufret, ambassadeur de l’UE et chef de la délégation de l’UE en Serbie.

L’innovation verte est essentielle à la décarbonation

La Banque européenne d’investissement, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat dans le monde, contribuera à transformer les idées vertes en projets bancables, soit au moyen de financements directs, soit en fournissant un soutien technique aux banques commerciales en vue du financement d’investissements ayant un impact positif à long terme sur l’environnement.

« L’innovation verte sera essentielle pour parvenir à la neutralité carbone et atténuer les changements climatiques », affirme Alessandro Bragonzi, chef de la représentation régionale de la Banque européenne d’investissement pour les Balkans occidentaux. « Le projet ‘‘EU for the Green Agenda’’ constitue assurément la bonne voie à suivre pour soutenir les innovations vertes et la transition énergétique de l’économie. »