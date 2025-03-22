De l’eau pour le Maroc – L’histoire de Zazia

Zazia, une entraîneuse de wushu et de kung-fu à Boufakrane, au Maroc, a été confrontée à une sévère pénurie d’eau qui a eu des répercussions sur sa salle de sport. Comme ils ne pouvaient pas prendre de douche en raison de la faible pression de l’eau, les clients n’étaient plus motivés à venir. À la maison, le problème ne se limitait pas au fait de devoir aller chercher de l’eau, mais tenait aussi à sa qualité, car elle provenait de puits de forage autour de la ville.

Avec le soutien de la Banque européenne d’investissement, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) du Maroc a construit une canalisation de 13,5 km entre Boufakrane et Meknès. Depuis sa mise en service en juillet 2021, Zazia et 30 000 autres habitants bénéficient d’un accès régulier à une eau de qualité

Découvrez l'histoire de Zazia et comment BEI Monde s’attache à accroître l’impact des financements de la BEI à l’extérieur de l’UE..