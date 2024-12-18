René Hansen Xshore

Pendant plus de 20 ans, René Hansen a aidé des entreprises du monde entier à se développer et à innover, dans des domaines allant du snowboard aux énergies renouvelables. Après avoir accumulé cette expérience à l’international, il a ressenti le besoin de s’ancrer plus près de sa Norvège natale. L’occasion s’est présentée lorsque Konrad Bergström l’a approché pour lui faire part de son ambition : construire des bateaux électriques.

« Je voulais concentrer mes efforts sur une entreprise qui accorde une véritable importance à la durabilité », explique René Hansen. « Lorsque Konrad m’a contacté, j’ai eu l’impression que c’était l’occasion idéale d’aligner mon travail sur mes valeurs et d’avoir un impact réel. »

Basée en Suède, l’entreprise que Konrad Bergström a fondée entend révolutionner le secteur de la navigation de plaisance en cherchant à rendre ses bateaux plus verts. X Shore associe la fibre de verre et de carbone afin d’optimiser le poids, les performances et l’impact environnemental. Résultat : ses bateaux émettent quatre fois moins de CO 2 qu’une embarcation classique à essence et ils sont également plus silencieux. « La navigation de plaisance devrait permettre d’être en harmonie avec la nature », ajoute René Hansen. « Nos bateaux sont légers et économes en énergie, ce qui a une incidence significative à la fois sur la durabilité environnementale et sur les coûts de production. »

Les bateaux électriques de X Shore témoignent de la capacité du secteur nautique à devenir durable. Lauréate de prix tels que « European Powerboat of the Year » (bateau à moteur européen de l’année) et « Best of Boats » (meilleur des bateaux), X Shore bénéficie d’une reconnaissance croissante au sein du secteur. L’entreprise se distingue aujourd’hui comme le seul fabricant de bateaux de plaisance au monde ayant obtenu le label de durabilité Shades of Green du Centre pour la recherche internationale sur le climat (Cicero).

C’est pourquoi elle est l’une des entreprises retenues pour le programme Champions de l’économie bleue de l’UE, une initiative de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne qui fournit un soutien consultatif gratuit aux 20 entreprises dotées des meilleures technologies et solutions dans le domaine marin pour relever les défis de l’économie bleue. Elle vise à renforcer leur compétitivité et à les préparer à un financement éventuel de la part d’investisseurs ou de la Banque européenne d’investissement, au moyen d’un prêt d’amorçage-investissement.

Dans le cadre de ce programme lancé en mai 2024, des entreprises de toute l’Europe ont été sélectionnées, allant de la robotique sous-marine aux solutions de transport maritime écologique, en passant par les bioraffineries, les applications de données satellitaires et l’énergie éolienne. Le fait d’inclure ces entreprises dans le programme salue leur statut de pionnières, qui transforment le secteur et le conduisent vers un avenir plus vert. Cette initiative vise à promouvoir une économie bleue durable et à souligner la nécessité d’agir pour protéger et restaurer les océans pour les générations futures.