Contre les plastiques et les déchets dans les océans, l’économie bleue doit être une priorité. Apprenez comment vous pouvez agir dans l’épisode sur les océans de notre podcast consacré au climat.
>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique
Dans leurs complaintes, les chanteurs de blues se lamentent habituellement sur leur amours déçus. Quant à nous, dans cet épisode du podcast « Climate Solutions », nous chanterons le blues des océans.
L’épisode sur les océans de notre podcast consacré au climat traite des manières inattendues par lesquelles nous polluons les océans et du rôle que la pollution joue dans les changements climatiques. Nous vous proposons également un pense-bête qui énumère un certain nombre d’initiatives que vous pouvez prendre pour contenir la marée de la pollution.
Abonnez-vous à la série complète « Climate Solutions » de la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat. Découvrez comment agir pour lutter contre les changements climatiques au niveau des océans, des routes, chez vous et même à partir de vos appareils numériques.
Dans cet épisode sur les océans de notre podcast consacré au climat, vous découvrirez :
- ce que nous devons faire sur terre pour sauver les océans ;
- qu’environ 40 % du plastique qui se retrouve dans les océans provient de déchets qui sont jetés dans des cours d’eau ou à leurs alentours par les deux milliards de personnes qui n’ont pas accès à des services de collecte ; que, sur l’ensemble du plastique qui arrive dans les océans, porté par les cours d’eau, 90 % provient de dix fleuves – pas plus –, principalement d’Afrique et d’Asie ;
- que les océans contiennent des milliards et des milliards de fragments minuscules de plastique, mais aussi de gigantesques « continents » de déchets. On estime que le plus grand d’entre eux, baptisé « vortex de déchets du Pacifique nord », s’étend sur une superficie équivalente à trois fois celle de la France ;
- ce qu’on entend par « microplastiques ». Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique qui polluent les océans. Ils constituent la grande majorité des débris plastiques présents à la surface des océans. Il s’agit notamment de détritus plastiques décomposés, de fibres synthétiques et de microbilles provenant de produits d’hygiène personnelle. Ils ont des effets néfastes sur les animaux marins, qui les confondent avec de la nourriture, et sont ingérés par les humains par l’intermédiaire des poissons et des fruits de mer ou de l’eau du robinet ;
- qui de mon deltaplane ou du delta du Nil bénéficiera d’un nettoyage à 214 millions d’euros financé par la Banque européenne d’investissement. Réponse : le delta du Nil, ou plus précisément le drain de Kitchener, un réseau de canaux d’une longueur de 69 km situé en Égypte.
Si vous souhaitez discuter du climat en général ou de ce podcast en particulier, contactez-moi @EIBMatt sur Twitter. Et n’oubliez pas de vous abonner à Climate Solutions.