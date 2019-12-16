>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

Dans leurs complaintes, les chanteurs de blues se lamentent habituellement sur leur amours déçus. Quant à nous, dans cet épisode du podcast « Climate Solutions », nous chanterons le blues des océans.

L’épisode sur les océans de notre podcast consacré au climat traite des manières inattendues par lesquelles nous polluons les océans et du rôle que la pollution joue dans les changements climatiques. Nous vous proposons également un pense-bête qui énumère un certain nombre d’initiatives que vous pouvez prendre pour contenir la marée de la pollution.