Nous sommes pour la plupart des citadins. Et c’est au cœur même des villes où nous vivons que nous courons le plus grand risque d’être touchés par des changements climatiques qui se traduisent par une accélération des inondations et des canicules, deux phénomènes qui non seulement coûtent cher à l’économie, mais, ce qui est bien pire, peuvent entraîner la mort.

Ainsi, si notre souhait consiste véritablement à ne pas raccourcir davantage la vie des citadins, nous devons nous pencher sur les moyens d’agir afin de réduire les répercussions des changements climatiques en zone urbaine.

Cet épisode de la série de podcasts Solutions pour le climat vous présente quelques grands projets en cours dans ce domaine, concernant notamment des villes que vous connaissez peut-être : Florence en Italie et Athènes en Grèce. Nous ferons aussi de brèves haltes aux Pays-Bas, en Espagne et en France. À la fin de l’épisode, vous pourrez parier sur un inventaire de moyens d’agir pour aider votre ville à faire face aux changements climatiques.