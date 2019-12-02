Des urbanistes en Italie, en Grèce, en Espagne, aux Pays-Bas et en France s’attaquent aux effets du réchauffement climatique : découvrez comment dans notre podcast consacré à l’adaptation aux changements climatiques.
Nous sommes pour la plupart des citadins. Et c’est au cœur même des villes où nous vivons que nous courons le plus grand risque d’être touchés par des changements climatiques qui se traduisent par une accélération des inondations et des canicules, deux phénomènes qui non seulement coûtent cher à l’économie, mais, ce qui est bien pire, peuvent entraîner la mort.
Ainsi, si notre souhait consiste véritablement à ne pas raccourcir davantage la vie des citadins, nous devons nous pencher sur les moyens d’agir afin de réduire les répercussions des changements climatiques en zone urbaine.
Cet épisode de la série de podcasts Solutions pour le climat vous présente quelques grands projets en cours dans ce domaine, concernant notamment des villes que vous connaissez peut-être : Florence en Italie et Athènes en Grèce. Nous ferons aussi de brèves haltes aux Pays-Bas, en Espagne et en France. À la fin de l’épisode, vous pourrez parier sur un inventaire de moyens d’agir pour aider votre ville à faire face aux changements climatiques.
Abonnez-vous à la série complète « Solutions pour le climat » de la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat. Découvrez comment agir pour lutter contre les changements climatiques au niveau des océans, des routes, chez vous et même à partir de vos appareils numériques.
Dans cet épisode, vous découvrirez :
- Qu’entend-on par « atténuation des changements climatiques » ? Il s’agit de réduire la quantité de gaz à effet de serre émis, grâce à un parc éolien ou à une rénovation éconergétique.
- Qu’entend-on par « adaptation aux changements climatiques » ? Il s’agit d’un projet qui ne modifie pas nécessairement la quantité de gaz à effet de serre émis, mais qui vise plutôt à aider une ville à faire face aux effets des changements climatiques. Nous nous intéressons à un projet à Florence qui porte sur l’adaptation à la multiplication des inondations dues aux changements climatiques.
- Quelle est la différence entre l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ?
- Qu’entend-on par « infrastructures vertes et bleues » ? « Infrastructures vertes et bleues » est un terme d’urbanisme qui recouvre l’intégration de paysages naturels dans des espaces publics (le volet vert) en les combinant à une bonne gestion de l’eau (le volet bleu).
Si vous souhaitez discuter du climat en général ou de ce podcast en particulier, contactez-moi @EIBMatt sur Twitter. Et n’oubliez pas de vous abonner à Solutions pour le climat.