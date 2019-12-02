L’agriculture peut nourrir une population croissante tout en réduisant ses effets sur le réchauffement climatique : découvrez comment dans notre podcast consacré aux « solutions pour le climat et agriculture »
Nous savons tous que le climat a d’énormes répercussions sur notre alimentation. Sans pluie ni soleil, il est impossible de cultiver ce que nous consommons. Cependant, nous constatons chaque jour davantage que notre manière de le faire s’accompagne de conséquences importantes pour le climat. En réalité, nous frôlons le point critique.
Ce podcast de notre série « Climate Solutions » s’intéresse aux recherches et aux innovations en cours qui nous permettent de repenser nos denrées alimentaires et leur mode de production, afin d’en réduire les effets néfastes sur le climat.
Dans cet épisode, vous découvrirez :
- À quel rythme on abat une forêt de la taille du Luxembourg pour faire place à l’agriculture.
- Comment une agriculture plus efficiente permettrait de réduire les quelque 30 % d’aliments perdus ou gaspillés.
- Comment les mégadonnées aident les agriculteurs à suivre et à mieux orienter leur production. Vous découvrirez l’analyse des sols par GPS, qui permet aux exploitants agricoles d’établir des cartes de fertilité des sols indiquant les nutriments présents dans les terres, leur niveau de pH, etc. Les agriculteurs sont ainsi mieux armés pour décider quelles semences planter, où les planter et quels types d’engrais utiliser.
- Combien d’informations par an un système de traite automatisé est-il en mesure de stocker concernant une seule vache ? La réponse est 200 000, mais nous vous dirons également à quoi elles servent.
- Combien y a-t-il de personnes souffrant de sous-alimentation dans le monde ? 821 millions, et nous proposons des solutions pour aider à les nourrir.
- Nous avons également des nouvelles rassurantes pour les gastronomes. On estime que 10 millions de tonnes, soit 10 milliards de kilos, de nourriture sont jetées en France tous les ans, mais le gouvernement a adopté des lois pour s’assurer que restaurants et supermarchés mettent cette nourriture à disposition de personnes dans le besoin. On ne peut qu’applaudir, car qui voudrait jeter de la cuisine française à la poubelle ?
