>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

Nous savons tous que le climat a d’énormes répercussions sur notre alimentation. Sans pluie ni soleil, il est impossible de cultiver ce que nous consommons. Cependant, nous constatons chaque jour davantage que notre manière de le faire s’accompagne de conséquences importantes pour le climat. En réalité, nous frôlons le point critique.

Ce podcast de notre série « Climate Solutions » s’intéresse aux recherches et aux innovations en cours qui nous permettent de repenser nos denrées alimentaires et leur mode de production, afin d’en réduire les effets néfastes sur le climat.