Foresterie

Les forêts sont essentielles à la santé de notre planète : elles régulent le climat, protègent la biodiversité et assurent des moyens de subsistance à des millions de personnes. Le Groupe Banque européenne d'investissement (Groupe BEI) contribue à la préservation et à la restauration des forêts tout en veillant à ce que les économies basées sur les forêts restent résilientes et durables.
En combinant financement et expertise technique, nous contribuons à transformer les forêts en moteurs de la croissance verte, en créant des emplois, en soutenant les communautés rurales et en réduisant les émissions.
En 2025, nous avons apporté une aide à la restauration et à la plantation de 215 900 hectares de forêt, soit à peu près la superficie du Luxembourg.
Nos objectifs
Grâce à notre soutien, nous visons à :
protéger
les forêts et la biodiversité
réparer
les écosystèmes dégradés et renforcer la résilience des forêts
promouvoir
l’innovation et l’utilisation durable des ressources forestières
Ce que nous soutenons
Nous investissons dans des projets qui
- promeuvent une gestion durable des forêts,
notamment par le boisement, le reboisement, la lutte contre l'érosion et le développement des infrastructures.
- soutiennent la bioéconomie
en finançant des matériaux renouvelables à base de bois, la transformation économe en énergie et les innovations en matière d’économie circulaire.
- restaurent les écosystèmes après des catastrophes naturelles,
notamment par la prévention des incendies de forêt, le redressement après les invasions d’organismes nuisibles et l’adaptation aux changements climatiques.
Les forêts ont besoin de plus d'investissements
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez l’impact des projets que nous soutenons.
-
BEI Monde engage 50 millions d’euros dans un fonds pour la reforestation géré par la société d’investissement privé Ardian
BEI Monde, la branche du Groupe Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, engage 50 millions d’euros dans un fonds pour la reforestation géré par Ardian, une société d’investissement privé de premier plan au niveau mondial. L’opération consiste en un apport de fonds propres de BEI Monde dans le fonds Nature-Based Solutions d’Ardian, qui soutient la reforestation, le boisement et la restauration des zones humides et des mangroves dans le monde entier.
-
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
-
Un produit délicieux
Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.
-
Du hachis de champignons
Matr Foods exploite la fermentation fongique pour créer un substitut de viande qui reproduit la texture juteuse du bœuf, sans additif ni graisse végétale
-
La BEI appuie un projet forestier porteur de changements en Côte d’Ivoire
À l’occasion de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien de 150 millions d’euros à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’agrandissement des zones forestières de la Côte d’Ivoire. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « Abidjan Legacy Program », programme lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et dont la première partie entend lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, appuyer la restauration des forêts et promouvoir l’agroforesterie.
-
L’UE ouvre la voie à des investissements dans les secteurs de l’eau, de la gestion des déchets et de la foresterie au Timor-Oriental, afin de stimuler le développement durable du pays
La délégation de l’Union européenne au Timor-Oriental et la Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche dédiée aux opérations à l’extérieur de l’Union européenne (UE), ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités du Timor-Oriental à la préparation de projets d’investissement visant à améliorer les infrastructures et à favoriser le développement durable dans le pays. Les trois propositions résultant de cette collaboration se concentrent sur l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets solides et la foresterie. Elles sont maintenant prêtes à être transformées en investissements concrets.
-
Investir dans la nature
Investir dans la nature est essentiel si nous entendons surmonter la triple crise planétaire des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité, écrit Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.
-
Finlande : un prêt de la BEI de 435 millions d’euros permettra à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso de proposer des emballages durables pour les produits alimentaires et de soins personnels
La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 435 millions d’euros à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso afin qu’elle puisse produire des emballages plus écologiques pour les aliments et les produits de soins personnels. Les fonds serviront à une modernisation majeure du site de production de Stora Enso à Oulu, où l’entreprise a déjà investi 1 milliard d’euros dans la production de solutions réutilisables et recyclables fabriquées à base de fibres pour l’emballage de biens de consommation.
-
Financer la nature et la biodiversité
La destruction de la nature menace nos économies et notre climat et les banques multilatérales de développement agissent pour y remédier via des financements.
-
Notre plus grand atout
Alors que Montréal devient le centre d’une conférence internationale sur la biodiversité, Eva Mayerhofer, experte principale à la BEI, en explique les enjeux.