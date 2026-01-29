Foresterie

Les forêts sont essentielles à la santé de notre planète : elles régulent le climat, protègent la biodiversité et assurent des moyens de subsistance à des millions de personnes. Le Groupe Banque européenne d'investissement (Groupe BEI) contribue à la préservation et à la restauration des forêts tout en veillant à ce que les économies basées sur les forêts restent résilientes et durables.

En combinant financement et expertise technique, nous contribuons à transformer les forêts en moteurs de la croissance verte, en créant des emplois, en soutenant les communautés rurales et en réduisant les émissions.