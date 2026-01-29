Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Foresterie

Investir dans les forêts pour préserver la biodiversité et promouvoir la transition écologique.

Les forêts sont essentielles à la santé de notre planète : elles régulent le climat, protègent la biodiversité et assurent des moyens de subsistance à des millions de personnes. Le Groupe Banque européenne d'investissement (Groupe BEI) contribue à la préservation et à la restauration des forêts tout en veillant à ce que les économies basées sur les forêts restent résilientes et durables.

En combinant financement et expertise technique, nous contribuons à transformer les forêts en moteurs de la croissance verte, en créant des emplois, en soutenant les communautés rurales et en réduisant les émissions.

En 2025, nous avons apporté une aide à la restauration et à la plantation de 215 900 hectares de forêt, soit à peu près la superficie du Luxembourg.

Nos objectifs

Grâce à notre soutien, nous visons à :

protéger

les forêts et la biodiversité

réparer

les écosystèmes dégradés et renforcer la résilience des forêts

promouvoir

l’innovation et l’utilisation durable des ressources forestières

Ce que nous soutenons

Nous investissons dans des projets qui

  • promeuvent une gestion durable des forêts,
    notamment par le boisement, le reboisement, la lutte contre l'érosion et le développement des infrastructures.
  • soutiennent la bioéconomie
    en finançant des matériaux renouvelables à base de bois, la transformation économe en énergie et les innovations en matière d’économie circulaire.
  • restaurent les écosystèmes après des catastrophes naturelles,
    notamment par la prévention des incendies de forêt, le redressement après les invasions d’organismes nuisibles et l’adaptation aux changements climatiques.

Zoom

Les forêts ont besoin de plus d'investissements

Les forêts sont essentielles à l'atténuation des effets des changements climatiques, à la biodiversité et aux moyens de subsistance ruraux, mais les investissements actuels restent bien en deçà de ce qui est nécessaire pour restaurer les écosystèmes et assurer une gestion durable des forêts.

Notre publication Investment gaps to achieve sustainable targets in the bioeconomy examine en profondeur les lacunes à combler en matière d’investissement pour réaliser les objectifs de durabilité dans la bioéconomie. Elle analyse les niveaux d’investissement actuels et décrit ce qui est nécessaire pour construire un secteur forestier plus durable, résilient et respectueux du climat.

Découvrir la publication  
©zlikovec/iStock

Découvrir nos projets

Projets en cours d’instruction par la BEI

Projets financés par la BEI

Nous contacter

Avez-vous besoin d’un financement ou d’une assistance technique pour votre projet ?

La BEI propose un large éventail de produits financiers et de services de conseil.

Vous avez des questions ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions


Vous êtes journaliste ?

Contactez notre service de presse
Tél. +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/fr/press


Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez l’impact des projets que nous soutenons.

  •
    11 novembre 2025

    BEI Monde engage 50 millions d’euros dans un fonds pour la reforestation géré par la société d’investissement privé Ardian

    BEI Monde, la branche du Groupe Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, engage 50 millions d’euros dans un fonds pour la reforestation géré par Ardian, une société d’investissement privé de premier plan au niveau mondial. L’opération consiste en un apport de fonds propres de BEI Monde dans le fonds Nature-Based Solutions d’Ardian, qui soutient la reforestation, le boisement et la restauration des zones humides et des mangroves dans le monde entier.

    Foresterie Institutional Partenaires Climat COP 30 Action en faveur du climat United Nations Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 3 décembre 2024

    Un produit délicieux

    Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.

    Capital-risque et capital-investissement Océans Capital-risque Foresterie PME Bioéconomie Environnement Climat Industrie alimentaire Venture debt Action en faveur du climat Espagne Allemagne Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 28 novembre 2024

    Du hachis de champignons

    Matr Foods exploite la fermentation fongique pour créer un substitut de viande qui reproduit la texture juteuse du bœuf, sans additif ni graisse végétale

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Foresterie PME Bioéconomie Environnement Industrie alimentaire Venture debt Danemark Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 12 novembre 2024

    La BEI appuie un projet forestier porteur de changements en Côte d’Ivoire

    À l’occasion de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien de 150 millions d’euros à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’agrandissement des zones forestières de la Côte d’Ivoire. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « Abidjan Legacy Program », programme lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et dont la première partie entend lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, appuyer la restauration des forêts et promouvoir l’agroforesterie.

    Foresterie Institutional COP 29 Partenaires Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction United Nations Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 24 octobre 2024

    L’UE ouvre la voie à des investissements dans les secteurs de l’eau, de la gestion des déchets et de la foresterie au Timor-Oriental, afin de stimuler le développement durable du pays

    La délégation de l’Union européenne au Timor-Oriental et la Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche dédiée aux opérations à l’extérieur de l’Union européenne (UE), ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités du Timor-Oriental à la préparation de projets d’investissement visant à améliorer les infrastructures et à favoriser le développement durable dans le pays. Les trois propositions résultant de cette collaboration se concentrent sur l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets solides et la foresterie. Elles sont maintenant prêtes à être transformées en investissements concrets.

    Infrastructures Foresterie Gestion de l'eau et des eaux usées Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction Timor-Oriental Asie et Pacifique Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 18 octobre 2024

    Investir dans la nature

    Investir dans la nature est essentiel si nous entendons surmonter la triple crise planétaire des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité, écrit Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

    Eau Foresterie Gestion de l'eau et des eaux usées Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 11 juillet 2024

    Finlande : un prêt de la BEI de 435 millions d’euros permettra à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso de proposer des emballages durables pour les produits alimentaires et de soins personnels

    La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 435 millions d’euros à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso afin qu’elle puisse produire des emballages plus écologiques pour les aliments et les produits de soins personnels. Les fonds serviront à une modernisation majeure du site de production de Stora Enso à Oulu, où l’entreprise a déjà investi 1 milliard d’euros dans la production de solutions réutilisables et recyclables fabriquées à base de fibres pour l’emballage de biens de consommation.

    Foresterie Bioéconomie Environnement Thomas ÖSTROS Le Comité de direction Finlande Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 14 décembre 2022

    Financer la nature et la biodiversité

    La destruction de la nature menace nos économies et notre climat et les banques multilatérales de développement agissent pour y remédier via des financements.

    Foresterie Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 12 décembre 2022

    Notre plus grand atout

    Alors que Montréal devient le centre d’une conférence internationale sur la biodiversité, Eva Mayerhofer, experte principale à la BEI, en explique les enjeux.

    Foresterie Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
Autres récits  

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités
Autres actualités
Publications
Autres publications
Vidéos
Autres vidéos