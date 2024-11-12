Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI appuie un projet forestier porteur de changements en Côte d’Ivoire

12 novembre 2024
EIB

À l’occasion de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien de 150 millions d’euros à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’agrandissement des zones forestières de la Côte d’Ivoire. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « Abidjan Legacy Program », programme lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et dont la première partie entend lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, appuyer la restauration des forêts et promouvoir l’agroforesterie.

Le projet vise à protéger, réhabiliter et agrandir les zones forestières en Côte d’Ivoire : une sélection d’investissements structurels à forte intensité de capital et d’investissements dans des actifs intangibles sera financée dans le cadre d’un vaste programme national de reboisement et de régénération des forêts.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Je tiens à saluer l’excellente coopération entre la Côte d’Ivoire et nos équipes de la BEI. Nous sommes disposés à continuer à bâtir des partenariats stratégiques solides et à épauler la Côte d’Ivoire sur la voie d’un avenir durable. Le projet que nous annonçons aujourd’hui permettra de protéger et d’agrandir les zones forestières et aura un impact important à la fois en matière de réduction des émissions, car nous savons que ces forêts sont nos puits de carbone, et de soutien aux moyens de subsistance des populations locales qui sont tributaires des forêts. »

L’annonce a été faite, lors de la COP 29, par le vice-président Fayolle au côté de Laurent Tchagba, ministre des eaux et forêts.

La BEI a investi plus de 59 milliards d’euros dans 52 pays africains à l’appui de projets d’infrastructures, d’entreprises innovantes, du développement des énergies renouvelables et d’entités publiques et privées, allant des microentreprises aux plus grandes multinationales. La BEI est un élément clé de la panoplie de l’Union européenne et contribue depuis des décennies au renforcement du partenariat entre les deux continents.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement créée en 2022, est spécialisée dans le financement du développement et s’emploie à promouvoir l’action en faveur du climat, les investissements innovants, des modes de vie durables et de nouvelles façons d’aider les populations là où les conditions de vie sont les plus difficiles. Elle rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions. Ce secteur démontre que les prêts à l’appui du développement et les partenariats financiers accélèrent la croissance, rendent les zones rurales plus prospères et les villes plus innovantes, et renforcent les économies pour un avenir meilleur.

