Les investissements dans la nature détermineront notre avenir

Accroître les investissements positifs pour la nature

Afin d’accroître les investissements positifs pour la nature, nous devons œuvrer sur quatre fronts. Premièrement, il nous faut mettre en place des partenariats public-privé plus efficaces entre les pays et les banques publiques de développement, mais également avec les organisations, les entreprises et les institutions financières privées axées sur la nature. Cela permettrait de réduire les risques associés aux investissements, de préparer des projets, ainsi que de produire un impact à grande échelle pour le climat, la nature et le développement économique inclusif. Deuxièmement, nous devons relancer et généraliser les pratiques régénératrices ainsi qu’une gestion intelligente de la biodiversité, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche. Troisièmement, nous avons besoin de principes, de normes et de mécanismes de divulgation communs, afin d’assurer un suivi des financements positifs pour la nature, et de rendre disponibles davantage d’informations sur les empreintes, les dépendances et l’exposition au risque des entreprises et institutions financières. Enfin, pour que la nature soit prise en considération dans toutes les politiques et décisions d’investissement, nous devons réduire le flux des financements consacrés à des activités dommageables pour la nature.

Les banques multilatérales de développement joueront un rôle clé dans l’accroissement des investissements écologiques. Plusieurs institutions telles que la Banque européenne d’investissement renforcent d’ores et déjà leur soutien à la protection, à la restauration ainsi qu’à l’exploitation durable de la nature, en déployant des principes communs autour du suivi des financements positifs pour la nature. Ces informations sont essentielles pour mesurer et intégrer la nature dans les opérations des prêteurs multilatéraux, ainsi que pour informer d’autres investisseurs sur ce qui constitue un investissement positif pour la nature. Un certain nombre de partenariats et d’efforts conjoints sont en cours pour mettre en pratique ces principes.

Au niveau européen, la BEI travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie Biodiversité 2030 de l’Union européenne à travers le monde. Nous faisons en sorte que tous les projets que nous finançons ne causent « aucune perte » de biodiversité, et intégrons les considérations de biodiversité et d’écosystèmes dans toutes nos activités.

Par ailleurs, l’un des plus grands défis liés à l’accroissement des investissements positifs pour la nature résidant dans la structuration des projets, nous fournissons des services de conseil pour contribuer à amorcer des initiatives de restauration de la nature et de préservation de la biodiversité. Au Maroc, la BEI a apporté ses conseils et prêté 100 millions d’euros (109 millions de dollars) pour la préservation et la restauration de plus de 600 000 hectares de forêt. En Côte d’Ivoire, nous nous apprêtons à soutenir une agriculture durable du cacao, consistant à préserver les forêts plutôt qu’à les abattre. Enfin, pour soutenir la préservation des mers et des océans, nous travaillons avec des institutions partenaires autour de l’initiative Clean Oceans, qui est en avance sur son calendrier consistant à fournir quatre milliards d’euros à des projets de réduction des déchets plastiques.