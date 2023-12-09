©Chinnapong/ Shutterstock

De nouveaux principes guideront le soutien que les banques multilatérales de développement apporteront aux pays et au secteur privé pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

C’est la première fois que des banques multilatérales de développement définissent des principes communs et des critères permettant de recenser et de suivre les financements favorables à la nature.

Cette annonce fait suite à la déclaration commune des BMD pour la nature, les personnes et la planète à l’occasion de la COP 26.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres banques multilatérales de développement (BMD) ont publié ce jour des principes communs pour recenser et suivre les financements favorables à la nature. Cette annonce intervient lors de la journée dédiée à la nature dans le cadre de la COP 28, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Ces principes communs visent à accroître les financements favorables à la nature en intégrant systématiquement la nature dans les opérations et les investissements des BMD. C’est l’un des principaux défis de la déclaration commune des BMD pour la nature, les personnes et la planète lors de la COP 26, dans laquelle des banques multilatérales de développement se sont collectivement engagées à intensifier leurs efforts pour la protection, la restauration et l’utilisation durable de la nature à l’appui du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

La nature joue un rôle crucial en fournissant des ressources et des services qui sous-tendent la réalisation des objectifs de développement durable et qui sont essentiels pour relever les défis du développement, comme la santé, l’emploi et les moyens de subsistance, les inégalités, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et les situations de fragilité.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Augmenter les financements favorables à la nature est essentiel pour surmonter les crises liées aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution. Avec leurs principes communs pour le suivi des financements favorables à la nature, les BMD remplissent un objectif clé de leur déclaration commune pour la nature. À la BEI, dès 2024, nous intégrerons ces principes communs dans notre méthodologie existante pour le suivi de la durabilité environnementale. Nous nous engageons ainsi à œuvrer avec les pays et le secteur privé pour accroître les investissements favorables à la nature partout dans le monde. »

Les principes communs aideront à guider l’élaboration et la mise en œuvre des cadres et des méthodologies internes des banques multilatérales de développement pour le suivi des financements favorables à la nature, afin qu’elles puissent accompagner les pays et le secteur privé dans la mise en œuvre systématique du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. En outre, ces principes communs faciliteront la comparabilité des processus de vérification et de suivi des différentes banques multilatérales de développement. Ils permettront à la BEI de mieux évaluer si ses financements sont susceptibles d’apporter une contribution positive significative et mesurable à la nature et de communiquer sur les réalisations favorables à la nature. En outre, ces principes communs peuvent apporter des informations à d’autres investisseurs, y compris les marchés des capitaux et les pouvoirs publics.

La BEI à la COP 28

Pour un aperçu des activités de la BEI à la COP 28, consultez notre site web. La BEI occupe un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets (programme complet disponible ici). Nous vous invitons à suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance. La BEI partage également un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement (programme complet disponible ici).

Informations générales

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030. La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

La BEI est déterminée à aider ses clients et les pays à mettre en œuvre les nombreux objectifs du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, notamment la Vision 2050 et la Mission 2030 visant à enrayer et à inverser la perte de nature d’ici à 2030, dans la perspective d’un recouvrement complet d’ici à 2050.

Nous recensons et développons nos investissements favorables à la nature a) en prenant systématiquement en compte la biodiversité dans nos politiques, nos investissements et nos opérations, ii) en évaluant les effets, les dépendances et les risques liés à la nature, et iii) en augmentant le financement de la lutte contre les changements climatiques avec des avantages connexes pour la nature.

Nous mettons en place des initiatives, des programmes et des partenariats concrets dans le cadre desquels nous nous engageons à soutenir les investissements dans la biodiversité et (ou) les avantages connexes pour la biodiversité.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.