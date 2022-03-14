Un fonds latino-américain en faveur de l’agriculture écologique transforme une entreprise colombienne en chef de file de la production de limes biologiques et en puissant acteur du changement social dans les zones rurales de Medellín
Il y a quelques années, Jairo Villa et sa famille vivaient dans une petite maison vétuste qui n’avait même pas de toit. « Notre maison ne faisait que 35 mètres carrés et quand il pleuvait, l’eau dégoulinait partout », raconte Jairo Villa, 57 ans, qui travaille pour un producteur de citrons verts aux alentours de Medellín, en Colombie. « Mon plus grand rêve était de construire une nouvelle maison. »
La Colombie présente des conditions climatiques idéales pour l’agriculture, mais la dégradation des terres fertiles après les longues années de conflits internes armés a nui à de nombreuses exploitations agricoles et réduit les possibilités d’emploi pour les populations rurales autour des grandes villes comme Medellín. L’entreprise agricole de limes biologiques Equilibria, où travaille Jairo, tente de régénérer le paysage de la Colombie tout en y renforçant le tissu social.
« Nous utilisons l’agriculture biologique pour restaurer des terres qui servaient autrefois à l’élevage bovin et créer des centaines d’emplois qualifiés et stables dans nos vergers, dans notre usine de transformation et dans nos bureaux », explique Juan Pablo Duque, fondateur d’Equilibria.
Pour Jairo Villa, cela signifie un meilleur travail et une belle maison pour sa femme et ses deux enfants.
Le capital-risque au service de la biodiversité et des forêts en Amérique latine
Equilibria favorise une approche plus juste, plus écologique et plus élaborée de l’agriculture. La Banque européenne d’investissement aide cette entreprise, et beaucoup d’autres comme elle, par l’intermédiaire du fonds EcoEnterprises, une société de capital-risque dirigée par des femmes qui soutient des projets en faveur de la foresterie et de la biodiversité en Amérique latine. Le fonds investit dans des entreprises qui s’engagent à promouvoir l’agriculture durable, à améliorer les conditions de vie et à autonomiser les femmes.
En 2019, Equilibria a reçu un prêt à long terme d’EcoEnterprises pour convertir jusqu’à 2 000 hectares de pâturages dégradés et sous-utilisés en vergers de limettiers biologiques fertiles. Elle espère planter jusqu’à 700 000 limettiers au cours des deux à trois prochaines années.
L’entreprise rompt avec le concept traditionnel de propriété foncière. Au lieu d’acheter des terres, Equilibria loue des fermes sous-utilisées pour une période minimale de 20 ans. « Nous ne dépensons pas d’argent pour posséder la terre, mais pour la rendre à nouveau productive, planter des milliers d’arbres, fournir un excellent produit aux clients internationaux et créer des emplois là où ils font actuellement défaut », explique Juan Pablo Duque. « Nos atouts sont notre savoir-faire agricole ainsi que notre équipe et notre travail exceptionnels sur le terrain. »
Equilibria s’appuie sur une technologie innovante et plus écologique. Elle utilise des instruments de pointe pour augmenter la production, réduire au minimum la consommation d’eau et lutter contre les organismes nuisibles tout en respectant l’environnement.
« Nos fermes débordent de vie », se réjouit Angie Álvarez, responsable de la certification chez Equilibria. « Vous pouvez y voir des insectes, des reptiles et des oiseaux partout, au milieu des vergers. Nous préservons toutes les forêts et tous les corridors biologiques existants dans la zone et reboisons des points critiques, comme les berges de rivières, avec des espèces d’arbres indigènes afin de protéger ces ressources vulnérables, d’accroître la biodiversité et de prévenir l’érosion des sols. »
Un fonds latino-américain pour l’agriculture écologique appuie des moyens de subsistance durables
Il n’est pas facile de trouver des financements pour récolter des quantités gigantesques de limes. « Les banques locales hésitaient à accorder des prêts », explique Juan Pablo Duque. « Pour les premiers vergers, il a été essentiel de trouver le bon type de financement, patient et souple. »
EcoEnterprises soutient de nombreuses entreprises en Amérique latine et ailleurs dans le monde. La Banque européenne d’investissement a joué un rôle fondamental dans le lancement du fonds EcoEnterprises en 2000 et demeure depuis lors un partenaire clé, avec deux grands investissements représentant un montant d’environ 21 millions d’euros au cours des dix dernières années. Le dernier remonte à mai 2018, mais EcoEnterprises appuie encore aujourd’hui des entreprises du monde entier grâce à cet investissement.
« Le monde a besoin de fonds pour le climat et les infrastructures, car ils sont souvent gérés par des populations locales qui comprennent le cadre culturel et social sur le terrain », expose Gergely Horvath, un chargé d’investissements dans les fonds pour le climat à la BEI qui a travaillé sur l’accord avec EcoEnterprises. « En choisissant les fonds d’investissement adéquats, nous pouvons faire plus dans des domaines où il est difficile de trouver des financements, comme la lutte contre les changements climatiques, le bien-être social et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
L’investissement d’Equilibria montre que la conservation de la nature peut être attrayante sur le plan commercial et qu’elle peut être avantageuse à la fois pour les populations, les entreprises et les investisseurs.
« Les fonds d’investissement sont une excellente source d’argent permettant de mobiliser davantage de capacités du secteur privé d’une manière financièrement viable, tout en s’attaquant aux grands défis de notre époque, à la perte de biodiversité et aux changements climatiques », ajoute Gergely Horvath.
Comment Equilibria a aidé sa région en 2021
- 215 emplois créés
- Un accès aux services bancaires pour tous ses employés
- Plus de la moitié des cadres supérieurs sont des femmes
- 925 hectares de terres gérés durablement
- 16 hectares de terres reboisés avec des arbres indigènes
- 130 000 limettiers plantés dans des vergers
- Des fruits certifiés 100 % biologiques
Égalité des sexes en Amérique latine
Lorsqu’il décide de soutenir une entreprise, EcoEnterprises vérifie si les femmes occupent des postes de direction et encourage les entreprises à recruter des femmes à tous les niveaux d’encadrement.
« Les femmes ont toujours été une sorte de majorité silencieuse, mais elles sont le ciment social des collectivités d’Amérique latine », explique Julia Santander, gestionnaire de fonds en Colombie pour EcoEnterprises. « Notre fonds souhaite que les entreprises reconnaissent l’importance du travail accompli par les femmes, soutiennent l’accès, sur un pied d’égalité, des femmes et des hommes à la propriété foncière et au contrôle des recettes, et veillent à ce que les femmes soient rétribuées pour leur travail. »
Equilibria répond à tous ces critères.
Plus de la moitié des cadres supérieurs d’Equilibria sont des femmes. Selon Manuela Ramirez, responsable des ressources humaines, plus de 50 % de ses employés n’ont jamais terminé l’école primaire, plus de 20 % ont dû déménager à cause du conflit armé et presque aucun n’avait de compte bancaire avant de rejoindre l’entreprise. « Aujourd’hui, tous les employés d’Equilibria ont pleinement accès aux services bancaires et à la sécurité sociale et reçoivent une formation pour continuer à progresser au sein de l’entreprise », ajoute-t-elle.
Equilibria n’est pas à court d’idées pour soutenir ses employés. « Nous envisageons de créer un programme de logement social et d’ouvrir notre propre crèche pour encourager l’emploi des femmes », explique Manuela Ramirez. « Nous demandons à tous les employés quels sont leurs rêves et, chaque année, nous en choisissons un que nous réalisons ensemble, en équipe. »