Equilibria s’appuie sur une technologie innovante et plus écologique. Elle utilise des instruments de pointe pour augmenter la production, réduire au minimum la consommation d’eau et lutter contre les organismes nuisibles tout en respectant l’environnement.



« Nos fermes débordent de vie », se réjouit Angie Álvarez, responsable de la certification chez Equilibria. « Vous pouvez y voir des insectes, des reptiles et des oiseaux partout, au milieu des vergers. Nous préservons toutes les forêts et tous les corridors biologiques existants dans la zone et reboisons des points critiques, comme les berges de rivières, avec des espèces d’arbres indigènes afin de protéger ces ressources vulnérables, d’accroître la biodiversité et de prévenir l’érosion des sols. »

Un fonds latino-américain pour l’agriculture écologique appuie des moyens de subsistance durables

Il n’est pas facile de trouver des financements pour récolter des quantités gigantesques de limes. « Les banques locales hésitaient à accorder des prêts », explique Juan Pablo Duque. « Pour les premiers vergers, il a été essentiel de trouver le bon type de financement, patient et souple. »

EcoEnterprises soutient de nombreuses entreprises en Amérique latine et ailleurs dans le monde. La Banque européenne d’investissement a joué un rôle fondamental dans le lancement du fonds EcoEnterprises en 2000 et demeure depuis lors un partenaire clé, avec deux grands investissements représentant un montant d’environ 21 millions d’euros au cours des dix dernières années. Le dernier remonte à mai 2018, mais EcoEnterprises appuie encore aujourd’hui des entreprises du monde entier grâce à cet investissement.

« Le monde a besoin de fonds pour le climat et les infrastructures, car ils sont souvent gérés par des populations locales qui comprennent le cadre culturel et social sur le terrain », expose Gergely Horvath, un chargé d’investissements dans les fonds pour le climat à la BEI qui a travaillé sur l’accord avec EcoEnterprises. « En choisissant les fonds d’investissement adéquats, nous pouvons faire plus dans des domaines où il est difficile de trouver des financements, comme la lutte contre les changements climatiques, le bien-être social et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

L’investissement d’Equilibria montre que la conservation de la nature peut être attrayante sur le plan commercial et qu’elle peut être avantageuse à la fois pour les populations, les entreprises et les investisseurs.

« Les fonds d’investissement sont une excellente source d’argent permettant de mobiliser davantage de capacités du secteur privé d’une manière financièrement viable, tout en s’attaquant aux grands défis de notre époque, à la perte de biodiversité et aux changements climatiques », ajoute Gergely Horvath.